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Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın annesi Güner Babacan’ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

10 Aralık 2023 Pazar 17:53
Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı






Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı

Ali Babacan’ın annesi Güner Babacan, Hacı Bayram Veli Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi. 

Siyaset ve iş çevrelerinden pek çok isim törendeydi

Hacı Bayram Veli Camisi’ndeki cenaze törenine eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, eski Millî Savunma Bakanı Fikri Işık, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcı Feridun Bilgin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve birçok siyasi partiden eski milletvekilleri ile siyasi parti yöneticileri katıldı. 

Babacan ailesini bu acı günlerinde DEVA Partilimilletvekilleri, genel başkan yardımcıları ve teşkilat mensupları da yalnız bırakmadı.

Güner Babacan hakkında

1945’te Çorum’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Ankara’da okudu. Ankara’nın eski Koyunpazarıesnafından Bahattin Ebil’in ve Ayşe Ebil’in kızıdır. Ömrünü ailesine, çocuklarına ve hayır işlerine adayan Güner Babacan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Anahtar Kelimeler:
Ali BabacanGüner Babacan
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