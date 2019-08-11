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Güzelliği ile büyülüyor | Gelin ama çöpünüzü geri götürün

Serik bağlı Akçapınar köyü yakınlarında çifte şelaler ziyaretçilerini güzelliği ile adeta büyülüyor. Akçapınar sakinleri ise ziyaretçilerden şikayetçi. 'Gelin ama giderken çöpünüzü lütfen geri götürün' diyorlar.

Güzelliği ile büyülüyor | Gelin ama çöpünüzü geri götürün

Serik bağlı Akçapınar köyü yakınlarında çifte şelaler ziyaretçilerini güzelliği ile adeta büyülüyor. Akçapınar sakinleri ise ziyaretçilerden şikayetçi. 'Gelin ama giderken çöpünüzü lütfen geri götürün' diyorlar.

11 Ağustos 2019 Pazar 20:08
Güzelliği ile büyülüyor | Gelin ama çöpünüzü geri götürün

Güzelliği ile büyülüyor | Gelin ama çöpünüzü geri götürün



Sosyal medya ile birlikte ününü duyuran Serik Kral havuzu ziyaretçilerine günün bütün yorgunluğunu, stresini unutturacak güzelliğe sahip. Uçansu ve Aşağı Uçansu şelalelerinin boşaldığı kral havuzu ise kendine özgü bitki örtüsü, rengarenk çiçekleriyle görenlere zamanı unutturuyor.


Antalya´nın Serik ilçesinde denizden 400 metre yükseklikte bulunan Yukarı Uçansu ve Aşağı Uçansu şelaleleri ile zirvesindeki 'Kral Havuzu', sıcak yaz günlerinde yerli ve yabancı turistlerin tercihi oluyor.

Antalya'dan 65 kilometre uzaklıktaki Serik'e bağlı Akçapınar Mahallesi´ne araçlarla ulaşan ziyaretçiler, yaklaşık 1,5 kilometrelik dar patika yolun sonunda saklı bir cennetle karşılaşıyor.


Çam ağaçlarının arasında 70 metreden dökülen Yukarı Uçansu ile 51 metre yükseklikten dökülen Aşağı Uçansu şelaleleri ile şelalelerin üstündeki derinliği 1,5 ila 4 metre arasında değişen doğal havuz, görenleri hayran bırakıyor.
'Kral Havuzu' olarak bilinen doğal havuzda ziyaretçiler hem buz gibi suyla serinliyor, hem de bol bol fotoğraf çekiyor.

Son yıllarda bölgeye ilginin arttığını belirten profesyonel rehber ve dağcı Cuma Gök, Uçansu şelaleleri ve Kral Havuzu'nun sıcak yaz günlerinde en çok tercih edilen rotalar arasında yer aldığını belirterek, yerli ve yabancı turistin çam ağaçlarıyla kaplı orman içindeki şelalelere ve doğal havuza büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Bu saklı güzelliklerin kirletilmemesi gerektiğine dikkat çeken Gök, "Maalesef yoğun ilgi gören doğal güzellikler, kısa süre sonra kirletilmeye başlanıyor. Ziyaretçilerin bu konuda hassas olması gerekiyor. Yanlarında getirdiklerinin çöplerini yine yanlarında götürürlerse bu güzelliklerin temiz kalmasını sağlamış oluruz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaSERIKSerik Kral HavuzuUçansuAşağı UçansuKral HavuzuAkçapınarYukarı Uçansu
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arslan arslan 2019-08-11 21:49:42

gittiğimiz her yeri kirletiyoruz adamlar haklı

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