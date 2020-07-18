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Haliç Köprüsü bakıma alındı, metrobüs hattı tek şeritten çalışıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü, E-5 Haliç Köprüsü’nde bakım çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında, Metrobüs hattının bir şeridi 15 gün süreyle kapalı olacak.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 22:03
Haliç Köprüsü bakıma alındı, metrobüs hattı tek şeritten çalışıyor

Haliç Köprüsü bakıma alındı, metrobüs hattı tek şeritten çalışıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç Köprüsü’nün karayolu ile bağlantısını sağlayan ‘derz’lerin aşınması üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, karayolundaki şeritlerin kademeli olarak kapatılmasıyla derz değişimi gerçekleştirilecek. Ulaşım Trafik Kurulu (UTK) kararı uyarınca başlatılan çalışmaların 18 Ağustos’ta tamamlanması planlanıyor.

ÇALIŞMALAR DÖRT AŞAMALI YAPILACAK

İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2020 ile 18 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak çalışmalar 4 etapta tamamlanacak. Çalışmanın ilk aşamasında köprünün Okmeydanı - Edirnekapı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi 7 gün boyunca kapatılacak. İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı kalacak. Üçüncü aşamada Edirnekapı - Okmeydanı istikametinde 3 şeritli yolun sağ tarafındaki 1,5 şeridi 2. aşamayı takiben 7 gün boyunca kapatılacak. Son aşamada ise aynı yolun sol tarafındaki 1,5 şeridi yine 7 gün boyunca kapalı kalacak.

METROBÜS HATTI 15 GÜN TEK ŞERİT

Çalışmanın devam edeceği süre içinde, 15 gün boyunca Metrobüs hattında seferler, yaklaşık 100 metre boyunca tek şeritten sağlanacak. Seferler sırasında sorun yaşanmaması için İETT, bölge giriş ve çıkışlarına görevliler yerleştirdi. Görevliler, seferler sırasında Metrobüs sürücülerini yönlendirecek. Ayrıca, çalışma alanında yaşanabilecek olası Metrobüs arızalarına anında müdahale etmek üzere, acil müdahale ekipleri de hazır bulundurulacak.

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