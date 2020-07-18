Haliç Köprüsü bakıma alındı, metrobüs hattı tek şeritten çalışıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç Köprüsü’nün karayolu ile bağlantısını sağlayan ‘derz’lerin aşınması üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, karayolundaki şeritlerin kademeli olarak kapatılmasıyla derz değişimi gerçekleştirilecek. Ulaşım Trafik Kurulu (UTK) kararı uyarınca başlatılan çalışmaların 18 Ağustos’ta tamamlanması planlanıyor.
ÇALIŞMALAR DÖRT AŞAMALI YAPILACAK
METROBÜS HATTI 15 GÜN TEK ŞERİT
Çalışmanın devam edeceği süre içinde, 15 gün boyunca Metrobüs hattında seferler, yaklaşık 100 metre boyunca tek şeritten sağlanacak. Seferler sırasında sorun yaşanmaması için İETT, bölge giriş ve çıkışlarına görevliler yerleştirdi. Görevliler, seferler sırasında Metrobüs sürücülerini yönlendirecek. Ayrıca, çalışma alanında yaşanabilecek olası Metrobüs arızalarına anında müdahale etmek üzere, acil müdahale ekipleri de hazır bulundurulacak.