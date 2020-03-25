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Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak

 Özel Halk Otobüslerini yakıt ve sürücü giderlerini İstanbul Büyükşehir belediyesi karşılayacak

25 Mart 2020 Çarşamba 20:24
Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak

Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerinin de İBB tarafından karşılanacak

   Özel Halk Otobüslerini yakıt ve sürücü giderlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşılayacak.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüse karşı alınan tedbirlerle birlikte toplu taşıma kullanımının İstanbul’da yüzde 83 oranında düştüğünü duyurdu.İmamoğlu ayrıca Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerinin de İBB tarafından karşılanacağını açıkladı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul'da toplu taşıma kullanımı %83 oranında düşmüştür. Sosyal mesafenin korunması ve toplu ulaşımı kullanmak zorunda olan vatandaşların sağlıklı ulaşımını sağlamak adına Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderleri de İBB tarafından karşılanacaktır.”

(Medyaradar)

Son Güncelleme: 25.03.2020 20:30
Anahtar Kelimeler:
özel Halk Otobüsüİstanbul Büyükşehir Belediyesi
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