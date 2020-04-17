Hastane bahçesinde bir haftadır sahibinin iyileşmesini bekliyor



Sahibine olan sevgisini günlerdir hastane bahçesinde bekleyerek gösteren köpek, vatandaşları duygulandırıyor. Sevgiden, merhametten nasibini almamış onlarca magandanın şiddetine maruz kalan hayvanlara şiddet haberinin yerine, insanın içini ısıtan dostluk hikayesine Bartınlı çok sayıda vatandaş adeta ortak olmuş durumda. Bartın Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sahibini günlerdir hastane bahçesinde bekleyen köpeğe, sağlık çalışanları ile çevredeki vatandaşlar yemek veriyor.

Önder S. isimli vatandaş, rahatsızlığı nedeniyle ambulansla getirildiği Bartın Devlet Hastanesi ek binasında tedavi altına alındı. Önder S.’nin Golden Retriever cinsi köpeği de ambulansı takip ederek hastane bahçesine geldi.

Köpek 5 gündür hastanede yatan sahibinin taburcu olmasını bekliyor. Köpeğe ise hastanenin sağlık personelleri ve hastane çevresindeki işletme çalışanları besleyip onunla oyunlar oynuyorlar.

Köpeğe Cesur ismini verdiklerini belirten, büfe işletmecisi Mehmet Çetin, “Köpek dört beş gündür burada. Yoğun bakımda bir hastanın peşinden geldiğini duyduk. Gelen ziyaretçiler öyle söyledi. Bizde burada elimizden geldiğince beslemeye çalışıyoruz. Buda buradan ayrılmıyor. İnşallah sahibi bir an önce iyileşir de tekrar kavuşur” dedi.

Hastane personeli Ahmet Öztekin de, “Bu köpeğin sahibinin yoğun bakıma yattığını duyduk. Burada adeta maskotumuz oldu. Her gün ilgileniyoruz, besliyoruz. seviyoruz. Geldiği günden beridir bakıyoruz, sevgiyle saygıyla. Bizim de maskotumuz oldu zaten. Hayvan sevgisinin her tarafa böyle duyarlı olmasının bunların da bize ne kadar sadık olduğunu topluma bir mesaj niteliğini taşıyor” diye konuştu.