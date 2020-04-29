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Hastanede nikah kıymıştı | Yavuz Uygur'dan acı haber

Lösemi Hastası Yavuz Uygur, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uygur'un nikahını Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kıymıştı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 11:22
Hastanede nikah kıymıştı | Yavuz Uygur'dan acı haber

Hastanede nikah kıymıştı | Yavuz Uygur'dan acı haber


Geçen yıl Lösemi teşhisi konan ve Nisan ayı başında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tarafından tedavi gördüğü hastanede nişanlısı Nilgün Savaş ile nikahları kıyılan Yavuz Uygur hayatını kaybetti. Başkan Çalık acı haberi; “Kıydığım en özel nikâhlardan biriydi… Çok üzgünüm. Geçtiğimiz günlerde hastanede nikahlarını kıydığım, eşine büyük bir aşkla bağlı olan Yavuz Uygur’u maalesef kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, başta eşi olmak üzere ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum.” mesajıyla paylaştı. 

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, geçen yıl Temmuz ayında Lösemi teşhisi konan Yavuz Uygur ile nişanlısı Nilgün Savaş’ın nikâhını tedavi gördüğü hastanede Nisan ayı başında kıymıştı. Ancak Uygur’dan acı haber geldi. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, geçtiğimiz günlerde hastane odasında nikahını kıydığı Lösemi hastası Yavuz Uygur'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Başkan Çalık, acı haberi “Çok üzgünüm. Geçtiğimiz günlerde hastanede nikahlarını kıydığım, eşine büyük bir aşkla bağlı olan Yavuz Uygur’u maalesef kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, başta eşi olmak üzere ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum.” mesajıyla paylaştı.

Başkan Çalık, “Mücadele Etmeye Devam, Pes Etmek Yok” demişti

Nişanlısı Nilgün Savaş ile eylül ayında evlenmeyi planlarken mayıs ayına nikah günü almaya karar veren Yavuz ve Nilgün çifti, tüm dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu koronavirüs salgınından dolayı evlilik planlarını öne alınca nikahı da hastane odasında gerçekleştirmişlerdi. ‘Hastalıkta ve sağlıkta bir ömür boyu beraberliğe’ evet diyen çiftin nikahlarını kıyan ve kendisi için oldukça özel bir nikah olduğunu belirten Çalık; “Benim için özel bir nikah olacak. Ancak sizlerden birkaç ricam olacak; ömür boyu mutlu olmanızı ve bir an önce ayağa kalkmanı istiyorum. Hastalıkta ve sağlıkta bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Güzel evlatlar da yetiştireceğinize inanıyorum. Mücadele etmeye devam, pes etmek yok. Makamımda sizleri bekleyeceğim” demişti. 

Son Güncelleme: 29.04.2020 11:25
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