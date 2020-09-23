Hayat Sende Derneği | Dışlanma hayatlarının her alanında var





Hayat Sende Derneği 2007 yılında devlet korumasında yetişen bir grup idealist genç tarafından kuruldu. Hayat Sende Derneği kurucuları koruma altında yetişen ve korumadan ayrılan bireylerin hayatın içinde karşılaştığı birçok soruna yenilikçi çözümler getirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor.



Hayat Sende Derneği bugüne kadar koruma altındaki 6 bin 200 gence ulaştı, 230 gence eğitim bursu desteği sağladı. Derneğin kurduğu Çocuk Destek Hattı’na da her yıl yüze yakın genç başvuruda bulunuyor.



Koruma altındaki çocukların hiçbir aile yakını olmadığı gibi bir algı var. Bu algı yanlış. Koruma altındaki çocukların yüzde 95 gibi çok büyük bir kısmının ailesi var. Bir kısım aile bireyleri fiziki, ruhi ve akıl hastalıkları gibi nedenlerle ebeveynlik becerilerini yerine getiremiyor. Bu durum bu aileleri yok saymamız anlamına gelmez. Elbirliği ile bu aile bireylerinin de hakları gözetilmeli, toplumsal uyumu sağlanmaya çalışılmalı.



“Dışlanma hayatlarının her alanında var”

Devlet korumasındaki bireylerin en önemli sorunu sosyal dışlanma. Okula yazıldığında “” diyen de var, “” diyen de. Dışlanma hayatlarının her alanında var. Eğitimde, iş ortamında, arkadaşlık ortamında, toplumda, medyada. En fazla ihtiyaç duyulan çalışmalar sosyal dışlanmayı azaltıcı çalışmalar.

Uluslararası alanda birçok olumsuz istatistik var. Örneğin Avustralya’da yüzde 35’i korumadan ayrıldıktan sonraki bir yıl içinde evsiz kalıyor. Diğer birçok uluslararası istatistik de var. Korumadan ayrıldıktan sonra %10’u hayatlarına son veriyor, yüzde 20’si ise suça sürükleniyor. Bu noktalarda Hayat Sende’nin rolü yalnız hizmet sağlayıcı olarak değil, farkındalık oluşturucu olarak da önemli.



“Yurtta yetişenler kan bağına dayanmayan akrabalığa sahip.”



Hayat Sende Derneği koruma altındaki gençlere özgüven aşılıyor, başarabilecekleri hissini veriyor, dayanışma ağları örüyor. Aile bireylerinden destek alamadığınızda ne kadar zorlanacağınızı düşünün. Hayat Sende Derneği’nin rolü işte tamda burada başlıyor. Derneğin çalışmalarını inceleyen Boğaziçi Üniversitesi’nden bir antropolog Hayat Sende Derneği’nin rolünü tam olarak şu şekilde tanımlamıştı: “Yurtta yetişenler kan bağına dayanmayan akrabalığa sahip.”



Hayat Sende, gençlerin kendilerini toplumsal hiyerarşinin en altına koymadan, potansiyellerini gerçekleştirebildikleri, dayanıştıkları, sosyalleştikleri, yalnızca kendileri için değil, geride kalan kardeşleri için de değişim ve dönüşümün öncüsü olduklarının farkına varmaları için çalışıyor.

Toplumsal pozitif dönüşümün parçası olmak, iş birliği ve dayanışma içinde olmak genlerimizde var.; Hayat Sende Derneği’ne destek olmak isteyenler yeni eğitim öğretim yılında burs fonumuza bağış yapabilir, derneğin tanıtım elçisi olabilir, hukuki ve psikososyal destek vermek için kurulan ağı için destek olabilir. İlk başlarda bir yapının parçası olmak kolay olmuyor ama zamanla emin olsunlar, isteyen Hayat Sende’nin parçası, destekçisi olur, yönetiminde yer alır, değişimin dönüşümün öncüsü olur.



Hayat Sende Derneği’nin çalışmalarının sürdürülebilmesi olması için kaynaklarının süreklilik göstermesi gerekmekte. Daha fazla çocuk ve gence ulaşılması, projelerin çeşitlendirilmesi, burs imkanlarının arttırılması için küçük meblağlarla ama düzenli bağışların olması temel ihtiyaçtır. Bireyler ve kurumlar bu anlamda en büyük destekçilerimiz bu yeni dönemde de desteklerini bekliyoruz.