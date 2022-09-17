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Hayko Cepkin konseri iptal | Konsere dikakalar kala duyuruldu

İstanbul Esenyurt Marmara Park AVM'de düzenlenecek olan 10'ncu yıl etkinlikleri konseri, güvenlik riski nedeniyle iptal edildi.

17 Eylül 2022 Cumartesi 23:44
Hayko Cepkin konseri iptal | Konsere dikakalar kala duyuruldu

Hayko Cepkin konseri iptal | Konsere dikakalar kala duyuruldu


Marmara Park AVM'de bugün saat 20.30'da başlayacak olan Hayko Cepkin, Fatma Turgut, Niyazi Koyuncu gibi ünlü isimlerin de sahne alacağı konser, güvenlik riski nedeniyle iptal edildi.
Marmara Park AVM yönetimi tarafından konserin iptali nedeniyle yapılan açıklama, haber merkezlerine saat 19.15'te düştü. İptal ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı;

Ece Türkiye tarafından yönetilen Türkiye’nin uzay temalı ilk alışveriş merkezi Marmara Park AVM olarak, 10’uncu yıl etkinliklerimiz kapsamında 17-18 Eylül tarihlerinde düzenlemeyi planladığımız Hayko Cepkin, Fatma Turgut, Niyazi Koyuncu, Evdeki Saat ve Mavi Gri konserleri, sahne ve truss sisteminde tespit ettiğimiz güvenlik riskleri nedeniyle hem sizlerin hem de değerli sanatçılarımızın güvenliğini korumak amacıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarihle ilgili duyurular daha sonra yapılacak olup, biletleriniz belirlenecek olan tarihlerdeki konserlerde geçerli olacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

 
Saygılarımızla,

Marmara Park AVM Yönetimi

Son Güncelleme: 17.09.2022 23:47
Anahtar Kelimeler:
KonserKonseriHayko CepkinMarmara Park AVM
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