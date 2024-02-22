Hibrit Çalışma Verimliliği Nasıl Etkiliyor?

Pandemi ile birlikte çoğu şirket uzaktan çalışmaya geçiş yaptı. Ardından iş yerlerine dönüş olsa da aslında uzaktan çalışma ya da hibrit çalışma dediğimiz bazı günler iş yerinde bazı günler ise evde çalışma yöntemi çoğu şirket ve çalışan tarafından benimsendi. Peki hibrit çalışma verimliliği artırıyor mu, psikolojik olarak çalışana etkileri neler? Klinik Psikolog Damla Özcan hibrit çalışmanın çalışanın motivasyonunu yükselterek verimliliği artırdığını fakat uzun vadede yalnızlaştırdığını belirtiyor.

Covid- 19 küresel salgını, birçok şirketin çalışma rutinlerini birden durdurarak kişileri devrim niteliğinde diyebileceğimiz farklı ve yeni bir çalışma ortamına maruz bıraktı. Bu yeni düzen birçok çalışan ve şirket tarafından benimsendi ve sürekli hale geldi. Her ne kadar iş yerlerine dönüşler olsa da hibrit çalışma yöntemi yıllardır devamlılığını sürdürüyor. Moodist Hastanesi’nden Klinik Psikolog Damla Özcan hibrit çalışma yönteminin çalışana etkilerinden şöyle bahsediyor: “Hibrit çalışma sistemi, çalışan kişilerin çalışma ortamlarını kendi fikirlerine yönelik dizayn edebilmelerine olanak sağladı ve çalışanların bireysel ihtiyaçlarına odaklanmalarına fırsat tanıdı. Bu durum çalışanların yapmış oldukları işe yönelik motivasyonunu yükseltti ve verimlilik düzeylerini artırdı. Hibrit çalışma modeli ile ilişkili 2021 yılında yapılan bir araştırma hibrit çalışma ortamına kalıcı geçişin yüzde 2.7 oranında çalışma verimliliğini artırdığını gösteriyor. Hibrit çalışma şeklinin çalışanlar arasında etkili iletişim kanalları inşa ederek iş birliğini kuvvetlendirdiği görülüyor. Farklı bir açıdan bu sisteme bakacak olursak; çalışanlar kendi ev ortamlarında çalışma fırsatı edindiğinde trafik, yolculuk süresi ve yol maliyetleri gibi stres faktörlerinden uzak kalıyor. Bu avantaj da beraberinde psikolojik açıdan çalışanların kendilerini daha enerjik hissetmelerini ve daha motive bir şekilde işlerine odaklanmalarını sağlıyor.”

“Yalnızlığa Neden Olabilir”

Hibrit çalışma sistemi ile işten ayrılma oranlarında da önemli ölçüde düşüş olduğunu belirten Klinik Psikolog Damla Özcan, bu sistemin verimlilik ile mutlu bir iş hayatının oluşumuna olanak sağladığını belirtiyor. Peki hibrit çalışmanın olumsuz yanları neler? Hibrit çalışma yöntemi ile çalışanların iş yeri ile daha az temas etmesi ve iş arkadaşlarından uzak kalmasının kişide yalnızlığa neden olabileceğini belirten Özcan, “Hibrit çalışma ortamı doğrultusunda kişilerin kısa vadede diğer çalışanlar ile iletişimleri kuvvetli ve güçlü olsa da uzun vadede hibrit çalışma ortamının kişiyi yalnızlaştırdığını söyleyebiliriz. Bu ise hibrit çalışma stilinin uzun vadede yaratabileceği olumsuz yanlar arasında yer alacaktır. Sonucunda ise kişiye bireysel bir ortamda çalışmak haz vermeyebilir ve bu nedenle haz almadan da çalışmak kişinin çalışma verimliliğinin düşmesine neden olabilir. Bu nedenle hem çalışanları hem de işverenleri psikolojik açıdan olumlu etkilemesi adına geribildirim ve talep toplantılarının sık olarak düzenlenmesi işteki verimlilikle beraber çalışanlar ile işverenlerin psikolojik verimliliğini de etkileyecektir” diyor.

ÖZEL MODAİST HASTANESİ HAKKINDA

Özel Moodist Hastanesi, Şubat 2016’dan bu yana, 10 bin 200 metrekare kapalı alana sahip, 8 katlı modern binasında hizmet veriyor. Moodist, 75 yatak kapasitesi, suit ve konforlu hasta odaları, erişkin ve çocuk poliklinikleri, bağımlılık, kadın ruh sağlığı, acil psikiyatri bölümleri ve tüm psikolojik tanı testleriyle ruh sağlığına yönelik bilim ve teknolojinin gerektirdiği koşulları sağlayan, insan odaklı, tam teşekküllü özel bir psikiyatri hastanesidir. Moodist’in akademik kimliğe sahip profesör, uzman psikiyatr ve psikologlardan oluşan tedavi kadrosunda ayrıca; nöroloji, anestezi, iç hastalıkları uzmanı, diyetisyen ve tecrübeli sağlık personeli de bulunuyor.