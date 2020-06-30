Hijyen için Bez Havlular Rafa Kalkıyor!

Virüslerden korunabilmeniz ve sağlıklı kalabilmeniz için dünya standartlarında temizlik kâğıdı üreten Lila Group’un önde gelen markaları Sofia ve Maylo da en büyük destekçiniz!

Koronavirüs (COVID-19) salgın döneminde hem kişisel hijyenimizi hem de yaşadığımız alanın hijyeni sağlamak için birçok önlem aldık. Peki evlerimizde ortak kullandığımız havluların da rafa kalkma vakti gelmedi mi? Ellerimizi uzun uzun yıkadıktan sonra ortak kullanılan havluları kullanmak hem kendimiz hem sevdiklerimiz için büyük risk barındırıyor. Herkesin ortak kullandığı havlular, nemli kalarak bulaşıcı enfeksiyonların yayılmasını hızlandırıyor. Evlerde kullandığımız bez havlu yerine herkesin ayrı havlu kullanması sağlığımızı korumada büyük önem taşıyor. Bu noktada kişisel kullanım için üretilen tek kullanımlık kâğıt havluları ile Sofia, Maylo ve Berrak en büyük yardımcınız.

Bu süreçte kişisel ve yaşamsal alanlarımızda aldığımız her bir tedbir virüse karşı kalkan oluşturuyor. Salgın sürecinin ilk gününden itibaren tek kullanımlık kâğıt ürünler de bu çerçevede daha da önem kazanıyor. Virüsler en çok hasta kişi hapşırdığında ya da öksürdüğünde havaya bıraktığı damlacıklar yoluyla yayılıyor. Bunu önlemenin en etkili yollarından biri de tek kullanımlık mendiller. Burada da Sofia ve Maylo’nun cep mendilleri ve Maylo Puf Mendil imdada yetişiyor. Temizlik kağıdındaki diğer kategorilerin yerine de kullanılabilme özelliğine sahip olan Maylo Puf Mendil evde, ofiste ve araçlarda kullanılabilirken, tek seferde tek yaprak alabilme kolaylığı sunmasının yanı sıra hijyenik olması ile ön plana çıkıyor.

Tüm marketlerde ve online satış platformlarından kolayca temin edebileceğiniz Sofia ve Maylo; tuvalet kâğıdı, kağıt havlu, mendil, peçete ve dev havlu ile hijyeni de beraberinde getiren ürünler sunuyor.

Lila Group Hakkında

Kökleri 100 yıl öncesine dayanan Lila Group, 2006 yılında yatırım kararı almasıyla yüzde yüz yerli sermaye ile 2007 yılında Çorlu’da dünya standartlarında temizlik kağıtları üretme vizyonuyla hijyenik temizlik kağıtları üretime başladı. 2012 yılında yapılan yeni yatırımlarla faaliyet alanını genişleten Lila Group, 2020 yılı ilk çeyreğinde hayata geçirdiği kağıt üretim yatırımı ile kapasitesini 220.000 tona ve konverting yatırımıyla da konverting üretim kapasitesini 120.000 tona yükselten Lila Group bu yatırımlarla birlikte Avrupa’da aynı kampüste üretim yapan sektörünün tam entegre en büyük ikinci oyuncusu olmuştur.Bugün yaklaşık 3 Milyar TL’lik Türkiye temizlik kağıtları pazarı toplamında ilk 3’te yer alan Lila Group, Türkiye’deki kullanıcılarına Sofia, Maylo, Berrak ve Nua Professional markaları ile ulaşırken dünyanın dört bir yanında yer alan 80’i aşkın ülkeye yarı mamul ve mamul ihracatı yaparak ülke ekonomisi için katma değer sunuyor.