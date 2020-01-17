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Horoz kovaladı, postacı kaçtı | Horozun intikamı kötü oldu

Sık sık sokaklarda köpeklerin saldırısına uğraması haber olan postacılar bu kez hiç beklemedikleri bir hayvanla karşılaştı

17 Ocak 2020 Cuma 08:37
Horoz kovaladı, postacı kaçtı | Horozun intikamı kötü oldu

Horoz kovaladı, postacı kaçtı | Horozun intikamı kötü oldu


Burası İstanbul, Bostancı. Bir vatandaşın evinde beslediği horoz, yoldan geçen postacının taş atmasına kızan horoz, mektup dağıtan göreveliyi uzun süre kovaladı. 

İstanbul’da sokakta yürüyen bir postacı yanında yürüyen horoza taş attı. Horoz ise kendisine taş atan postacıyı kovaladı.

İstanbul'da sokakta yürüyen bir postacı yanında yürüyen horoza taş attı. Ardından hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşan postacı ne yapacağını şaşırdı. Horozun postacıya saldırıp, kovaladığı anlar kameraya yansıdı... Görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bir postacı, sokakta yürürken kendisine yaklaşan horoza taş attı. Ardından postacı beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Horoz, postacının peşini bırakmadı. Postacıyı takip eden horoz, iki kez saldırdı. Horoza direnmeye çalışan postacı, koşarak bir binaya sığınmak zorunda kaldı.

Postacının horozla mücadelesi, kovalamaca anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla yüzlerce yorum aldı.

Anahtar Kelimeler:
BostancıHoroz
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