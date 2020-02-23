İBB, 81 ilin hemşeri dernekleri ile buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 81 ilin hemşeri derneklerinin temsilcileriyle buluşacak. 25 Şubat’ta gerçekleşecek “Hemşehri Dernekleri Çalıştayı’nın kapanış konuşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye’nin 81 ili kapsayacak bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin bütün illerinden hemşeri dernekleri konfederasyonları, federasyonları, il ve ilçe derneklerinin katılımıyla gerçekleşecek “Hemşehri Dernekleri Çalıştayı’nda”, kapanış konuşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak.



İBB Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılacak etkinlikte sürdürülebilir kent ve demokrasi için çözüm önerileri ele alınacak. Katılımcılarıın yerel gündemle ilgili düşünce alışverişinde bulunmasını sağlayacak çalıştayda, sorun ve öneriler ortak düzlemde tartışılacak.



İki bini aşkın hemşeri dernek temsilcisinin katılması beklenen etkinlikte, İBB’den 200 raportör görev alacak. Moderatörlüğü ise İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker yapacak. 20 moderatör yardımcısının da bulunacağı çalıştay, kapanış yemeği ile sona erecek.



Program, yeni nesil katılımcı yönetim anlayışı gereği, hemşeri derneklerini kentin yönetim süreçlerinde etkin kılmayı amaçlıyor. Çalıştayda, İBB’nin kültürel etkinliklerde hemşeri dernekleriyle işbirliği yapması konusu da ele alınacak. İBB Başkanı İmamoğlu’nun kapanış konuşması ile sona edecek çalıştayla hedeflenen bir diğer amaç,toplumun ihtiyaç ve taleplerine daha etkin ulaşmak.