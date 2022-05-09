Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İBB Akıllı Sayaca Geçiyor

İBB, sayaçları uzaktan okuyacak teknolojiyi hayata geçiriyor. İSKİ, pilot bölgelerde başlayacak uygulamayla Haziran ayından itibaren sayaç verilerine kablosuz haberleşme yöntemiyle ulaşacak.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 12:24
İBB Akıllı Sayaca Geçiyor

İBB Akıllı Sayaca Geçiyor

İBB, sayaçları uzaktan okuyacak teknolojiyi hayata geçiriyor. İSKİ, pilot bölgelerde başlayacak uygulamayla Haziran ayından itibaren sayaç verilerine kablosuz haberleşme yöntemiyle ulaşacak. Fiziksel sayaç okumalarda yaşanan sorunlar ortadan kalkacak. Su aboneleri için başlayacak uygulamaya, testlerin ardından doğalgaz sayaçları da dahil edilecek.

Fiziksel sayaç okumadaki sorunların aşılması için akıllı sayaçları gündemine alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pilot bölgelerde ilk uygulamalara başlıyor. Pilot bölge olarak belirlenen Esenler ilçesi 15 Temmuz Mahallesi’ndeki TOKİ Konutları ile Beykoz ilçesi Riva Mahallesi’nde Düşler Vadisi Riva Konut Projesi’ndeki faturalar artık uzaktan okunacak. Esenler’de 2 bin 124, Beykoz’da bin 500 konutta Haziran ayından itibaren projeye başlanacak. Sistemin devreye girmesiyle birlikte İBB personel ve maliyet açısından önemli tasarruf ve verimlilik sağlayacak.

2022’DE 20 BİN AKILLI SAYAÇ

Teknolojiyi hizmetlerine uyarlama ilkesiyle akıllı sayaç alt yapısını hayata geçirdiklerini kaydeden İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, 2022 yılında toplam 20 bin adet akıllı sayaca geçişi tamamlamayı planladıklarını paylaştı. İstanbul genelinde belirli noktalarda test çalışmaları yaptıklarını aktaran Mermutlu, “Akıllı sayaç projesiyle her ay abonenin konutuna giderek gerçekleştirdiğimiz okuma işlemlerini uzaktan yapabileceğiz. Yine açma-kapama gibi işlemleri de uzaktan gerçekleştirebileceğiz. Ayrıca İstanbullulara tüketim değerleri ile ilgili de anlık bilgi sunabileceğiz. Bütün bunları gerçekleştirirken hem zamandan hem de maliyetlerden ciddi bir tasarruf da sağlayacağız. Şu an test aşamasındayız. Verimli olması halinde İstanbul geneline yayılmasını hedefliyoruz” dedi.

VERİLER UZAKTAN ALINACAK

İBB iştiraki İSTTELKOM’un telekomünikasyon altyapı kısmını üstlendiği projede, LoRaWAN teknolojisi kullanılıyor. ’LoRaWAN’ haberleşme sistemini sayaç okuma, açma, kapama gibi işlemler uzaktan kontrollü bir şekilde yapılacağı aktaran İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz, proje sayesinde saha iş gücü maliyetlerinde tasarruf elde ederek ekonomik katkılar sağlamayı hedeflediklerini söyledi.  

LORAWAN HAKKINDA

LoRaWAN(Uzun Menzilli Geniş Alan Ağı) verilerin uzak mesafeye, çift yönlü, açık kaynak, güvenilir, düşük güç tüketimi ve maliyetle aktarılmasını sağlayan kablosuz IoT haberleşme teknolojisidir. Radyo frekans aralıklarını kullanan LoRa, açık alanda 15 km’ye kadar mesafede bağlantı kurabilirken, uç noktada bağlı cihazlar 8 yıldan 15 yıla kadar sorunsuz olarak iletişimi sürdürebilmektedir.

Anahtar Kelimeler:
İBBAkıllı Sayaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kolonyalı şaka az daha faciaya neden oluyordu
Kolonyalı şaka az daha faciaya neden oluyordu
1 Mayıs Bayramı'nda İstanbul'da 192 gözaltı var
1 Mayıs Bayramı'nda İstanbul'da 192 gözaltı var
Konya'da AKP'li belediyeye öğrencilerden tepki
Konya'da AKP'li belediyeye öğrencilerden tepki
Damat ateist olurse, evinde yemek yenir mi?
Damat ateist olurse, evinde yemek yenir mi?
Uysal Cengiz hayatını kaybetti; Kırklareli'nin acı kaybı 
Uysal Cengiz hayatını kaybetti; Kırklareli'nin acı kaybı 
Antalya'da deprem | Kaş açıklarında 4,1 ile sallandı
Antalya'da deprem | Kaş açıklarında 4,1 ile sallandı
Eski otobüsleri boyayıp, yeniden hizmete soktular
Eski otobüsleri boyayıp, yeniden hizmete soktular
Metro İstanbul, 2.5 milyonuncu yolcusu ile buluştu
Metro İstanbul, 2.5 milyonuncu yolcusu ile buluştu
Kuran Kursu'nda tecavüz haberine RTÜK ceza yağdırdı
Kuran Kursu'nda tecavüz haberine RTÜK ceza yağdırdı
Dev çay barağı için 47 milyon lira harcandı, 15 milyon lira daha isteniyor
Dev çay barağı için 47 milyon lira harcandı, 15 milyon lira daha isteniyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim