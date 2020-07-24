İBB Ayasofya'da ilk Cuma için 1.444 personel görevlendirdi

İBB Ayasofya Camii'nde ilk Cuma Namazı için 1.444 personel görevlendirdi

İBB, Ayasofya Camii’nde yıllar sonra kılınan ilk Cuma Namazı için alınan bir dizi tedbiri titizlikle uyguladı. İBB tarafından görevlendirilen bin 444 personel, namaza saatler kala çalışmalarına başladı. Tarihi Yarımada’ya akın eden vatandaşlar için 50 bin maske, 35 bin tek kullanımlık seccade ve 10 bin dezenfektan dağıtıldı. 10 mobil büfe ile ikramlıklar sunuldu. Kazlıçeşme – Yenikapı – Sultanahmet güzergahında 30 otobüs ile ücretsiz ring sefer yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ayasofya Camii’nde kılınan ilk Cuma Namazı öncesi alınan önlemleri titizlikle uyguladı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında toplam bin 444 personel görev aldı.

İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Yenikapı, Beyazıt Meydanı, Beyazıt Tramvay Durağı, Kazlıçeşme, Sirkeci, Çatladıkapı, Eminönü Meydanı ve Cankurtaran’da toplam 13 noktada, 10 Mobil Büfe ve 150 personel ile hizmet verildi. Şehir dışından ve İstanbul’un dört bir yanından tarihi yarımadaya gelen vatandaşlar için kurulan çadırlar, hizmet noktaları ve Mobil Büfelerde çeşitli ikramlar sunuldu. Mobil Büfeler, Cuma Namazı sonrası ayrıca geleneksel içeceklerimizden olan Narçiçeği Şerbeti ikramında da bulundu. Alanda, koronavirüs tedbirleri kapsamında 50 bin maske, 35 bin tek kullanımlık seccade ve 10 bin dezenfektan dağıtıldı. İkram ve hijyen malzemeleri dağıtımları hafta sonu boyunca da devam edecek.

İBB tarafından Yenikapı’da oluşturulan 7 bin 500 kişilik namaz kılma alanında ise LED ekranlar aracılığı ile Ayasofya Camii’nden canlı yayın yapıldı.

İBB ‘nin Ayasofya Camii açılışı kapsamında hayata geçirdiği diğer tedbir ve uygulamalar ise şöyle:

Kazlıçeşme – Yenikapı – Sultanahmet güzergahında 30 otobüs ile ücretsiz ring sefer gerçekleştirildi.

İSPARK tarafından 176 personel ile Yenikapı-Kazlıçeşme-Gülhane otopark alanlarında, bin 697 araca ücretsiz hizmet verildi.

Kazlıçeşme – Yenikapı - Sultanahmet Meydanı -Beyazıt Meydanı - Eminönü hattında 43 Araç 106 zabıta personeli ile 127 güvenlik personeli görev aldı.

Park Bahçeler Müdürlüğü ise 89 araç 192 personelle alanda ziyaretçilere yardımcı oldu.

Yenikapı – Gülhane –Sultahmet – Firuzağa – Kazlıçeşme – Eminönü Meydanlardaki 15 sabit, 21 adet mobil tuvalet hizmet verdi.

Eminönü itfaiye istasyonu personel sayısı artırılarak, Yenikapı – Kazlıçeşme Meydanlarında birer adet, Sultanahmet Meydanında ise 2 adet görevli araç konumlandırıldı. 3 Acil Yardım Ambulansı da hazır halde tutuldu.

İSTAÇ ekipleri, dün gece itibariyle başlayan temizlik çalışmalarına 4 gün boyunca, 24 saat 3 vardiya halinde devam edecek. Toplam 721 personel ile mekanik yıkama araçları ve süpürme ekiplerince yürütülen temizlik çalışmaları aksatılmadan yapılacak.

Trafiğin olumsuz etkilenmemesi için Haliç Köprüsü üzerinde devam eden derz çalışması durduruldu, tabelalar belirginleştirici şekilde yeni düzenlemeye göre değiştirildi.