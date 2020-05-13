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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan turistlere önemli tavsiyeler

Koronavirüs sonrası turistleri İstanbul'a davet eden İmamoğlu, “İstanbul iyi kalpli insanların olduğu bir şehir ve Askıda Fatura kampanyası şehrin güçlü sosyal birlik duygusunu ortaya koyuyor” dedi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 19:30
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan turistlere önemli tavsiyeler

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan turistlere önemli tavsiyeler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünyanın en çok bilinen sosyal medya platformlarından Reddit'te paylaşımlar yaptı. Koronavirüs sonrası turistleri İstanbul'a davet eden İmamoğlu, “İstanbul iyi kalpli insanların olduğu bir şehir ve Askıda Fatura kampanyası şehrin güçlü sosyal birlik duygusunu ortaya koyuyor” dedi. Kenti ziyaret etmek isteyenler için de beş maddelik öneride bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünya çapında milyonlarca ziyaretçisi olan sosyal tartışma platformu Reddit'te içerik paylaştı. Turistleri, İstanbul'u ziyaret etmeye davet eden İmamoğlu, geçtiğimiz hafta İSKİ ve İGDAŞ faturaları için hayata geçirilen Askıda Fatura uygulamasına vatandaşların gösterdiği ilgiyi anımsatarak, “Askıda uygulaması Türkiye genelinde yapılan bir gelenek ve İstanbul’da da en iyi şekliyle uygulandı. İnsanlar hiç tanımadıkları insanların ellerinden tutuyor” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA BEŞ ETKİNLİK TAVSİYESİ

İmamoğlu, dünyanın ön çok turist çeken şehirlerinden İstanbul'a gelecekler için de şu tavsiyelerde bulundu:

1-Ayasofya’yı ziyaret edin: Eskiden kilise olan ve daha sonra camiye dönüştürülen 1500 yıllık mimari güzellik Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu’nu sembolize ediyor.

2- Topkapı Sarayı’nı ziyaret edin: Osmanlı imparatorlarının yıllar önce evi olan bu ihtişamlı yeri görün.

3- Boğaz’da yürüyüş yapın: Boğaz’da yürüyüş yapmak İstanbul’da yapılacak en rahatlatıcı şehir aktivitesidir. Asya ile Avrupa’yı ayıran Boğaz’ın sahillerinde yürüyüş yapmak İstanbullular için günü anı güzelleştiren bir aktivitedir.

4- Şerefiye Sarnıcı’nda konser izleyin: Roma İmparatoru 2. Theodosius’un 5’inci yüzyılda inşa ettirdiği Şerefiye Sarnıcı, İstanbul’daki birçok sarnıçtan biridir. Mistik atmosferi eşsiz bir performans alanı yaratıyor.

5- Kedileri besleyin: Sokak hayvanları İstanbul’un şehir dokusunun en sevilen ve en entegre parçalarından biridir. İstanbullular ve belediye çalışanları onları düzenli olarak besliyor.

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