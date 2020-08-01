İBB Bayramda şehit aileleri ve gazileri yalnız bırakmadı

15 Temmuz Şehidi Muharrem Kerem Yıldız ile Şehit Mustafa Berber’in aileleri de bu kapsamda Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından ziyaret edildi. Evlat acısı yaşayan ve acıları hiç dinmeyen aileler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve ekiplere şükranlarını sundu.

Şehit ailelerinin evlerinde her bayram ayrı bir hüzün yaşanıyor. Gencecik evlatlarını, anne-babalarını, kardeşlerini vatan savunmasında şehit veren ailelerin acısı hiç bitmiyor. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Birimi’nin düzenli olarak ziyaret ettiği aileler, bayramda da unutulmadı. Ekipler Kurban Bayramı’nda şehit yakınlarını ve gazileri tek tek evlerinde ziyaret ederek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamını iletiyor ve onlar için özel olarak kaleme alınan mektuplar ile hediyeleri veriyor.

DOĞDUĞU HASTANEDE ŞEHİT OLDU

15 Temmuz gecesi tek erkek evladı Muharrem Kerem’i 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit veren Asiye Yıldız o günden beri dünyayla irtibatının kesildiğini söylüyor. 29 yaşında şehit olan oğlunun acısının hiç dinmediğini belirten Asiye Yıldız o geceyi şu sözlerle anlatıyor: “O gece yazlıktaydım. Oğlum da işten izin almış ertesi gün yanıma gelecekti. Telefonla görüştüğümde köprüyü kapattıklarını gidip açacaklarını söyledi. Gece saat 2 gibi yeniden aradım çok yoruldum döneceğim dedi. Ama dönmemiş. Arkadaşlarıyla önce polisleri savunmak için karakola sonra FSM Köprüsü’ne gitmiş. Burada sorun yok Boğaziçi’ne geçin denince köprüye gidiyor. Yolda arkadaşlarına mesaj atıyor “Bu memleketi yedirmeyin” diye. Sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde başından vuruluyor. Bir gazimiz onu köprünün ayağına kadar kucağında taşıyor. Hainler ambulansların geçmesine bile izin vermiyor. Daha sonra bir ambulansla Okmeydanı Devlet Hastanesi’ne götürüyorlar. Yavrum orada, hayata gözlerini açtığı hastanede şehit oluyor. Ben o gece geleceğimi, umudumu her şeyimi kaybettim.”

Oğlunun Kilyos’ta bulunan kabrini sürekli olarak ziyaret ettiğini anlatan Asiye Yıldız o geceden hala çıkamadığını belirtiyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür eden Yıldız, kendisi için yazılan mektubun anlamlı olduğunu söylüyor.

HER BAYRAMIN İLK GÜNÜNÜ ŞEHİTLİKTE GEÇİRİYORLAR

Ateşin düştüğü bir başka ev ise henüz 21 yaşındayken askerliğini yaptığı Afyonkarahisar’da şehit olan Mustafa Berber’in baba ocağı. İkiz oğulları Mustafa, Muhammed, kızı Gamze ve eşi Engin Berber ile mutlu bir hayat süren Gülizar Berber, 2016’da Mustafa’nın şehit olmasıyla her şeyin altüst olduğunu anlatıyor. “Mustafa şehit olduğu gün bir başka şehit cenazesine gidiyor. Öncesinde ben gitmek istemiyorum çok etkileniyorum demişti bana. O gün gitmiş. Akşam yemeğinden sonra da şehit olmuş” diyen Gülizar Berber, oğlunun vatanına, milletine, bayrağına tutkun, kendini yetiştirmiş bir genç olduğunu belirtiyor.

Evladını kaybettikten sonra aile olarak sosyal hayatlarının bittiğini söyleyen Gülizar Hanım, Edirnekapı Şehitliği’nde yatan oğlunu ziyaret ederken pek çok şehit ailesiyle tanıştığını anlatıyor ve ekliyor “Her bayram şehit aileleriyle sabahtan gidiyoruz şehitliğe. Kahvaltımızı yapıyoruz evlatlarımızla birlikte. Akşama kadar bir günü orada onlarla geçiriyoruz. Acımız hiç dinmiyor ancak birbirimizden destek oluyoruz.”

“BÖYLE BİR GÜNDE HATIRLANMAK ÇOK GÜZEL”



Yaşadığı evden Mustafa’nın anılarını bırakıp gitmek istemediği için taşınmadığını ifade eden Gülizar Berber İBB ekiplerinin ziyaretinin anlamlı olduğunu belirtiyor. “Şehidimize olan saygınızdan dolayı buradasınız. Bu bizi onurlandırıyor. Hatırlanmak hele böyle bir günde hatırlanmak çok güzel. Başkanımıza ve sizlere ailem adına teşekkür ediyorum. Kapımız her zaman size açık” diyor.

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Birimi Kurban Bayramı boyunca şehit aileleri ve gazileri ziyaret etmeye devam edecek.