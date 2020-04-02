Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

İBB çalışanı 90 kişide koronavirüs çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde toplam 90 personelin Covid-19 testleri pozitif çıktı.

02 Nisan 2020 Perşembe 08:38
İBB çalışanı 90 kişide koronavirüs çıktı

İBB çalışanı 90 kişide koronavirüs çıktı


İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde toplam 90 personelin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Personellerin tedavisi sürerken, yakın çalışma arkadaşları da ev karantinasına alındı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, küresel salgın Covid-19’un Türkiye’de en çok etkilediği şehir İstanbul oldu. Toplam 85 bin personelin bulunduğu İBB ve şirketlerinde de 90 kişide ‘Yeni Coronavirüs’ vakasına rastlandı.

İETT, İSKİ, İGDAŞ ve Metro İstanbul’un da aralarında bulunduğu 13 şirkette 64 personel, İBB’de ise 26 personelde virüs tespit edildi. Personellerin tedavileri sürerken, mesai arkadaşları da ev karantinasına alındı.

İBB, virüsün ülkemizde görülmeye başlandığı ilk günden bu yana evden çalışma sistemini devreye soktu. Sistem, İBB ve şirketlerinde yaygın bir şekilde uygulanıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAÇUV’un II. Aile Evi Salgın Süresince Sağlık Çalışanlarını Misafir Edecek
KAÇUV’un II. Aile Evi Salgın Süresince Sağlık Çalışanlarını Misafir Edecek
TİSK'den işçi sağlığı için 2 milyon maske bağışladı
TİSK'den işçi sağlığı için 2 milyon maske bağışladı
Bez torba ve fileler salgın riskini artırıyor
Bez torba ve fileler salgın riskini artırıyor
Sarıyer Belediyesi psikolojik danışma hattı kurdu
Sarıyer Belediyesi psikolojik danışma hattı kurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘milli dayanışma’ kampanyası başlattı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘milli dayanışma’ kampanyası başlattı!
İstanbul'da yeşil alanlar dezenfekte ediliyor
İstanbul'da yeşil alanlar dezenfekte ediliyor
Salgınlara karşı bağışıklık sistemininiz güçlendirin
Salgınlara karşı bağışıklık sistemininiz güçlendirin
Müge Boz, Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı
Müge Boz, Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı
Gardıroplarda minik dokunuşlarla harikalar yaratmanın tam zamanı
Gardıroplarda minik dokunuşlarla harikalar yaratmanın tam zamanı
Corona virüsüne karşı gerçek yoga dergisi
Corona virüsüne karşı gerçek yoga dergisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim