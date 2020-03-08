İBB'den hijyen seferberliği | Koronavirüs'e karşı temizlik TİM'i kuruldu

Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs’üne karşı İBB, önlem amaçlı çalışmalar yürütüyor. Başkan İmamoğlu’nun dün tanıtımını yaptığı “Coronavirüs Timi” kentin en işlek ve kullanımı yüksek alanlarını dezenfekte ediyor. 100 kişilik ekip metrolarda, 420 personel İETT otobüslerinde görev yaparken, içinde iki kişinin bulunduğu 18 araç ise sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, 44 metrobüs istasyonuna 65 adet, Taksim-Tünel tarihi tramvay hattındaki 2 istasyona ise 4 adet el dezenfeksiyon üniteleri yerleştirildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dünyanın nüfus hareketi en yoğun şehirlerinden biri olan İstanbul’da, Koronavirüs’üne karşı önlem amaçlı tedbirler aldı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün kamuoyuna tanıttığı “Coronavirüs Timi” kentin en işlek ve kullanımı yüksek alanlarında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.







İBB EN BAŞINDAN TAKİPTE

İBB Sağlık Daire Başkanlığı, Koronavirüs vakaları ortaya çıktığı andan itibaren konuyu hassasiyetle gündemine alarak; Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun açıklamalarını, toplantı çıktılarını, kamuoyuyla paylaşılan bilgi notlarını takip etmeye başladı. Ayrıca İstanbul Valiliği nezdinde düzenlenen toplantılara da katılan İBB, Tabip Odası ve konuyla ilgili akademisyenlerle görüş alışverişi içinde süreci yönetiyor.





İBB’DEN HİJYEN SEFERBERLİĞİ

İBB Sağlık Daire Başkanlığı’na bağlı Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve OTOBÜS AŞ. ekipleri 7/24 esaslı, Koronavirüs’üne karşı hijyen çalışması yapıyor. 100 kişilik ekip metrolarda, 420 personel İETT otobüslerinde görev yaparken, içinde iki kişinin bulunduğu 18 araç ise sahada çalışmalarını sürdürüyor. Dezenfekte işlemleri için ekiplere 45 adet el ULV (Ultra Low Volume - Son derece ince püskürtme tekniği ile oluşturulan aerosol sis üretir) cihazı ve 3 bin 750 litre dezenfeksiyon sıvısı satın alındı.





YEDİ YÜZ BİN METRE KARE ALAN DEZENFEKTE EDİLECEK

İBB’nin birimler arası yaptığı toplantılar sonucunda; ana hizmet binaları, toplu ulaşım araçları, kültür merkezleri, Halkla İlişkiler Müdürlüğü iletişim noktaları, İSMEK, İSADEM, Darülaceze Müdürlüğü binaları, engelli merkezleri, ibadethaneler, kütüphaneler gibi İBB ye ait kapalı mekanların dezenfeksiyonunun yapılmasına karar verildi. Son verilere göre dezenfektan uygulanacak kapalı alanların toplamı 700 bin metre kare olarak hesaplandı.

YERLİ ÜRETİM DEZENFEKTAN KULLANILIYOR

Kısa sürede alımı gerçekleştirilen dezenfektanın etken maddesi FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından onaylı. Sağlık Bakanlığı’ndan antiseptik ve dezenfektan ruhsatı olan, cilde sürülmesinde sakınca olmayan, dakikalar içerisinde bütün virüsleri ve patojenleri öldüren yerli üretim dezenfektan, kentin genelinde kullanılmaya başlandı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, 44 metrobüs istasyonunda 65 adet, Taksim-Tünel tarihi tramvay hattında 2 istasyonda ise 4 adet el dezenfeksiyon üniteleri yerleştirildi.

-İBADETHANELER DE DEZENFEKTE EDİLECEK-

İBB ayrıca, kapalı alanlar dışında, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı çalışma alanında sorumluluğu bulunan cami, cemevi, kilise ve sinagoglarda da dezenfekte edecek. İBB ekipleri dün de Sinan Paşa Cami, Ertuğrul Tekke Cami, Beşiktaş İtfaiye Müzesi,Aşiyan Müzesi’ni Coronavirüsü’ne karşı dezenfekte etti.

-İBB FARKINDALIK YARATIYOR-

Coronavirüsü’ne karşı İBB, Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü’nün uygulamaları ve yayınları doğrultusunda koruyucu ve önleyici sağlık çalışmalarını halka anlatmak, farkındalık yaratmak için 2 Mart’tan bu yana bir takım çalışmalar yürütüyor. Konsept tasarımlar ve sloganlar aracılığı ile köprü, üst geçitler, reklam alanları, billboardlar, toplu taşıma araçlarında kullanılan ekranlar, şehir ekranları, elektrik aydınlatma direklerindeki reklam alanları, afiş ve el broşürü çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca ibb.istanbul sayfası üzerinden Dünya Sağlık Örgütü’nün virüsle ilgili bilgi notu da erişime açılacak.



-ENGELLİLER UNUTULMADI-

Coronavirüsü’ne karşı yapılan bilgilendirme çalışmaları ve sloganlar, İBB Engelliler Müdürlüğü tarafından işaret dili ve görme engelliler için ise sesli betimleme yoluyla video haline getirilecek ve ilgili mecralar ile sosyal medya vasıtasıyla paylaşım sağlanacak.