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İBB'den sahte site uyarısı

İBB iştiraki Belbim, son zamanlarda açılan sahte sitelerle ilgili uyarılarda bulundu. 

14 Ekim 2022 Cuma 16:56
İBB'den sahte site uyarısı

İBB'den sahte site uyarısı

Banka hesap bilgilerini ele geçirmeye amaçlayan saldırgan sitelerle ilgili yasal işlemleri başlatıldığını açıklayan Belbim, İstanbulkart yükleme işlemleri için resmi site dışındaki adreslerle bilgi paylaşılmaması uyarısında bulundu. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Belbim, günde ortalama 9 milyon kez kullanılan İstanbulkart ile ilgili önemli uyarıda bulundu. Sahte sitelerin, İstanbulkart’ın resmi adresini taklit ederek banka bilgilerini almak istediğini belirten Belbim, ilgili sitelerle yasal sürecin başlatıldığını açıkladı. Yükleme işlemlerinin sadece İstanbulkart Mobil uygulaması ve www.istanbulkart.istanbul  adresinden yapılabileceğinin altını çizen Belbim, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili İstanbullular, 

Son zamanlarda İstanbulkart adı kullanılarak sahte siteler açıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu siteler, İstanbulkart yükleme işlemleri adımlarını taklit ederek banka hesap bilgilerini ele geçirme amacı taşımaktadır. Kurumumuzun söz konusu sitelerle ilgisi bulunmamakta olup yasal işlemleri başlattığımızı duyurmak isteriz. 

İstanbulkart yükleme işlemlerini en güvenli şekilde İstanbulkart Mobil uygulamamızdan ve resmi web sitemiz www.istanbulkart.istanbul  adresinden yapabilirsiniz. İstanbulkart yükleme işlemleri için resmi kanallarımız dışında herhangi bir sitede kredi kartı numarası, şifre, kimlik numarası gibi kişisel bilgilerin girilmemesi kişisel güvenliğiniz açısından son derece önemlidir. 

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İBBSahte SiteBelbimİstanbulkart Yüklemeİstanbulkart
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