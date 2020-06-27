İBB'den sivri sineklerle mücadeleye aralıksız devam kararı





Haziran ayının beklenenden daha yağışlı geçmesi ve ardından da sıcaklık seviyesindeki artış, bazı ilçelerdeki sivrisinek sayısında artışa sebep oldu. Küçükçekmece, Avcılar ve Başakşehir’in bazı mahallelerinde görülen yoğun sivrisinekten dolayı İBB, kent genelindeki ekiplerini bu bölgelere yönlendirdi ve vektörle mücadelesini yoğunlaştırdı.

ÜÇ İLÇEDE YOĞUN SİVRİSİNEK GÖZLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü Vektörlerle Mücadele ve İlaçlama Hizmeti’ni havaların ısınması ile birlikte daha yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Haziran ayı içerisinde beklenilenden daha çok yağmur yağması ve sonrasında da hava sıcaklarındaki artış, sivrisineklerinin üremesi için uygun alanlar yarattı. Küçükçekmece Gölü ve Sazlı Dere çevresinde bulunan Yarımburgaz Mahallesi, Başakşehir Altınşehir ve Şahintepe Mahalleleri, Avcılar’da Tahtakale ve Yeşilkent Mahallelerinde sivrisinek sayısındaki artış vatandaşları rahatsız etti.



İBB de şikayetler üzerine, Küçükçekmece Gölü içerisinde sulak sazlık aracı ile göl çevresinde var olan ekip sayılarını artırarak, larva ve Mistblower mistblower (yüksek hareket kabiliyetine sahip ilaçlama cihazı) ile 18 Haziran’dan itibaren uçkun mücadelesi yaptı. Bu mahallerde hafta sonu dahil ULV çalışması (ince püskürtme tekniği ile oluşturulan sis) yapılmaya devam edildi.

ÖNDER YÜKSEL ERYİĞİT: “İLÇE BELEDİYELERİ KOORDİNELİ ÇALIŞIYORUZ”

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren İBB Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit, 23-24 Haziran tarihlerinde tekrar yağan yağmurların göl ve çevresinde bulunan açık alanları su ile doldurduğunu belirterek, ufak alanlarda bulunan larvaların geniş alanlara yayıldığını söyledi. Eryiğit, şöyle devam etti: “Yaşanan bu durum kaynak sayısında artışlara sebep oldu. 25 Haziran’dan itibaren bu bölgede bulunan ekiplerin tamamı ilaçlama için yönlendirilmiş ve ekip sayısı artırıldı. Üç ilçe belediyesi ile yürütülen koordineli çalışmalar devam etmekte olup ULV sayıları arttırılarak bölgedeki kontrol sağlanmıştır. Bundan sonraki süreçte; bölgede ilçe belediyeler ile yürütülen koordineli yoğun ULV programı devam edecek. 29 Haziran’dan itibaren 2 adet amfibik araç (hem karada, hem de suda hareket edebilen) ile larva mücadelesi sulak, sazlık alanlarda yoğun ilaçlama programı şeklinde devam edecektir. Bölgede, gündüz aktif ergin sivrisinek tespit edilmesi sebebiyle ile bu alanlarda uçkun mücadelesi yapılacaktır.”