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İBB'den yetersiz bakiye uyarısı

İstanbul  Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi döneminde yardım başvurusunda bulunan ve faturalarını ödeme zorluğu çeken İstanbullular için hayata geçirdiği ‘Askıda Fatura’ uygulamasına bir yenisi daha eklendi. Ulaşımını sağlamakta güçlük çeken vatandaşlar için ‘Ulaşım Destek Paketi’ kampanyası başlatıldı.

15 Kasım 2022 Salı 15:31
İBB'den yetersiz bakiye uyarısı

İBB'den yetersiz bakiye uyarısı

SARAÇHANE/İSTANBUL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “İstanbul’da kimseyi darda bırakmayacağız” diyerek duyurduğu sosyal yardım paketleri vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor. ‘Askıda Fatura‘ için 61 milyon 193.970 TL, ‘Aile Paketi Desteği’ için 13 milyon 380.450 TL, ‘Anne-Bebek Destek Paketi’ için 9 milyon 661.000 TL, ‘Eğitim Destek Paketi’ için 7 milyon 231.500 TL ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

300 TL ULAŞIM DESTEĞİ 

Milyonlarca İstanbulluya ulaşan 4 destek paketinin yanına bir de ‘Ulaşım Destek Paketi’ eklendi. Şehir içi ulaşım ücretini ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için 300 TL ödenmeye başlandı. Yapılacak yardım, ihtiyaç sahibi vatandaşın İstanbulkart’ına yatırıldıktan sonra SMS ile bilgilendirilecek. Ulaşım Destek Paketi kapsamında bu ay bekleyen destek paketi 97 bin 175. Bu ay eşleşen destek paketi ise 9 bin 607. Ve son 15 günde 2 milyon 882.00 TL vatandaşa ödendi. Kampanyaya destek olmak isteyenler https://askidafatura.ibb.gov.tr/ulasim-destek sitesi üzerinden destek olabilir. 

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Anahtar Kelimeler:
İBB
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