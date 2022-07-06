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İBB, itfaiye eri ve zabıta memuru alacak

İBB Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; 61 İtfaiye Eri ile 6 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Başvurular, 5-9 Eylül tarihleri arasında elektronik ortamda olacak.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 22:32
İBB, itfaiye eri ve zabıta memuru alacak

İBB, itfaiye eri ve zabıta memuru alacak
 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, münhal (iş, kadro için açık bulunan, boş alan) 61 adet İtfaiye Eri ile 6 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapılacak.

YAZILI VE UYGULAMALI SINAVA KATILABİLMEK İÇİN:

Adaylar, 5 Eylül-9 Eylül 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru sürecini tamamlayacak.

Uygulama sınavına girmeden önce tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacak adaylardan, başvuru esnasında beyan ettikleri boy ve kilo şartını taşımayanlar, uygulama sınavına alınmadan elenecek. Ayrıca, bu adaylar için gerçeğe aykırı beyan yaptıkları nedeniyle yasal işlem yapılacak.

İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacak.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadroları için yapılacak yazılı sınav, 22 Eylül 2022 tarihinde Yenikapı’daki İBB Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi’nde; uygulamalı sınav ise 26 Eylül-30 Eylül 2022 tarihleri arasında İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın Zeytinburnu yerleşkesinde yapılacak.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak.

Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri sınavı; adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
İBBZabıtaItfaiye Eri
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