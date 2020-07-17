Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

İBB Meclisi'nden Ayasofya ile ilgili önemli kararn 

İBB Meclisi de Ayasofya’nın müze fonksiyonunu değiştirerek, planlara “Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi” olarak işledi. Karar, İBB Meclisi’nden ‘oybirliği’ ile geçti.

17 Temmuz 2020 Cuma 17:55
İBB Meclisi'nden Ayasofya ile ilgili önemli kararn 

İBB Meclisi'nden Ayasofya ile ilgili önemli kararn 


Danıştay’ın Ayasofya’yı müze statüsünden kaldırarak ibadete açılması kararının ardından, İBB Meclisi de Ayasofya’nın müze fonksiyonunu değiştirerek, planlara “Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi” olarak işledi. Karar, İBB Meclisi’nden ‘oybirliği’ ile geçti.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, pandemi koşulları sebebiyle her zamanki toplandığı Saraçhane’deki yerinden farklı olarak Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde toplandı. Temmuz ayı dördüncü oturumunu gerçekleştiren İBB Meclisi, gündeme dair önemli maddeleri görüştü.


Geçen 13 Temmuz Pazartesi günü Ayasofya’nın imar planlarının “Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi” olarak değiştirilmesini AK Parti ve MHP Grubu teklif etmişti. İlgili komisyona havale edilen teklif, bugün de İBB Meclis gündemine geldi.Teklif ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporda 1/5 bin ölçekli Fatih (Tarihi Yarımada) 1. Derece Arkeolojik, Kentsel Arkeolojik, Kentsel Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”ndaki “Ayasofya Cami-Müze” fonksiyonunun iptal edilerek “İbadet alanı (Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi)” fonksiyonu verilmesi uygun bulundu.1/1000 ölçekli plandaki “Ayasofya Camii-Müze” fonksiyonu da iptal edilerek yerine “Cami (Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi” fonksiyonu getirildi.

İlgili rapor daha sonra mecliste oya sunuldu. Alına karar, mecliste grubu olan partilerin verdiği kararla oybirliği ile kabul edildi.

İSKİ 2019 Faaliyet raporu onaylandı
İSKİ 2019 Faaliyet raporu onaylandı
İBB, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek
İBB, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek
İBB İstanbul'un en uzak noktalarını sanatla buluşturuyor
İBB İstanbul'un en uzak noktalarını sanatla buluşturuyor
BUBA Ventures, Hasbiotech’i Satın Aldı.
BUBA Ventures, Hasbiotech’i Satın Aldı.
Halk Ekmek'te önemli atama 
Halk Ekmek'te önemli atama 
Şile'nin su sorunu aciliyetle çözülüyor 
Şile'nin su sorunu aciliyetle çözülüyor 
İBB'ye en çok sosyal yardım talebi geldi
İBB'ye en çok sosyal yardım talebi geldi
İBB'nin hedefi Küçükçemece gölünü 'Ölü Göl' olmaktarn kurtarmak
İBB'nin hedefi Küçükçemece gölünü 'Ölü Göl' olmaktarn kurtarmak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaz sıcak, maske terletiyor ama, Terleyen maske takılmaz!
Yaz sıcak, maske terletiyor ama, Terleyen maske takılmaz!
Şelale görmeye gelmişlerdi | Dağda mahsur kalanlar kurtarıldı
Şelale görmeye gelmişlerdi | Dağda mahsur kalanlar kurtarıldı
Dünyayı değiştirecek 25 değişim uzmanı sertifikalarını aldı
Dünyayı değiştirecek 25 değişim uzmanı sertifikalarını aldı
Sağlıklı görünmenin yolu doğal estetik
Sağlıklı görünmenin yolu doğal estetik
İmamoğlu Salı Pazarı'nda üretici kadınlarla buluştu
İmamoğlu Salı Pazarı'nda üretici kadınlarla buluştu
Lavanta balı hangi hastalıklara iyi geliyor?
Lavanta balı hangi hastalıklara iyi geliyor?
UYF Başkanı Akif Manaf Yoga Olimpiyatlarında
UYF Başkanı Akif Manaf Yoga Olimpiyatlarında
AKUT, arama kurtarmanın Avrupa Birliği’ne girdi
AKUT, arama kurtarmanın Avrupa Birliği’ne girdi
Florya Güneş Plajı'nda spor zamanı
Florya Güneş Plajı'nda spor zamanı
Yaz tatilinde de sosyal mesafe korunmalı
Yaz tatilinde de sosyal mesafe korunmalı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim