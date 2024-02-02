Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İBB'nin gezici aşevleri hizmete girdi

İBB, ‘Gezici Aşevi’ projesi ile mobil sıcak yemek hizmeti vermeye başladı. Sosyal ve ekonomik dezavantajlı mahallelere ulaştırılan sıcak yemek doğrudan ihtiyaç sahiplerine sunuluyor.  

02 Şubat 2024 Cuma 12:12
İBB'nin gezici aşevleri hizmete girdi






İBB'nin gezici aşevleri hizmete girdi


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ihtiyaç sahiplerinin temel gıda gereksinimlerini karşılamak için ‘Gezici Aşevi’ projesini hayata geçirdi. 31 Ocak’ta başlayan hizmet ile 3 ilçede 12 farlı noktada sıcak yemek ve çorba dağıtımı yapılıyor. İlk 2 günde toplam15 bin İstanbulluya sıcak yemek ulaştırıldı. Aynı proje ile özel günlerde de lokma ikramı, kandil simidi ve aşure ikram hizmetleri de gerçekleştirilecek.

MOBİL ARAÇ YIL BOYUNCA YOLLARDA OLACAK

Gezici Aşevi hizmeti ile toplamda 1 milyon paket sıcak yemek, 1,5 milyon paket çorba, 900.000 okul beslenme paketi, 50.000 paket kumanya, 50.000 paket lokma, 50.000 paket aşure ve 50.000 paket kandil simidi dağıtılması hedefleniyor. Hizmetlerin 2024 yılı sonuna kadar 6 mobil araç vasıtasıyla İstanbullulara ulaştırılması planlanıyor.

Okul Beslenme Desteği hizmeti için planlanan 900.000 beslenme paketi dağıtımı da Gezici Aşevi hizmeti için tahsis edilen 6 araç ile gerçekleştirilecek. 

Anahtar Kelimeler:
İBBAşeviAşevleriGezici AşevleriGezici Aşevi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lozan mübadilleri Sarıyer'de anıldı
Lozan mübadilleri Sarıyer'de anıldı
Duş almayan, dişini fırçalamayan eş için boşanma davası
Duş almayan, dişini fırçalamayan eş için boşanma davası
Seydişehir Belediyesi 5. Çocuk Şenliği Başlıyor
Seydişehir Belediyesi 5. Çocuk Şenliği Başlıyor
İş Bankası ve İTÜ’den deprem araştırma merkezi
İş Bankası ve İTÜ’den deprem araştırma merkezi
Bugün hava nasıl olacak? | Hava sıcaklığı daha da düşecek
Bugün hava nasıl olacak? | Hava sıcaklığı daha da düşecek
Geçmişten Geleceğe Ekolojik Yaşam Hareketi
Geçmişten Geleceğe Ekolojik Yaşam Hareketi
Zeytinburnu’na Yeni Cadde ve Sokaklar
Zeytinburnu’na Yeni Cadde ve Sokaklar
Boşanmaya giderken aracını gelin arabası gibi süsledi
Boşanmaya giderken aracını gelin arabası gibi süsledi
Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı
Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı
Tebliğciler bu kez pavyonda ortaya çıktı
Tebliğciler bu kez pavyonda ortaya çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim