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İBB'nin taksi talebi 14'ncü kez geri çevrildi

İBB’nin yeni taksi sistemi ve 500’ü erişilebilir 5 bin yeni taksi teklifi, UKOME’de 14. kez oy çokluğuyla reddedildi.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 21:44
İBB'nin taksi talebi 14'ncü kez geri çevrildi

İBB'nin taksi talebi 14'ncü kez geri çevrildi


YENİKAPI/ İSTANBUL

Mayıs ayı UKOME (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, “500 Adedi Erişilebilir Olmak Üzere, Tamamı İBB’nin Plakası Olmak Üzere 5.000 Adet Yeni Taksi Arzı Teklifi”, 14. kez gündeme geldi.

YENİ TAKSİ SİSTEMİ 14. KEZ REDDEDİLDİ

UKOME toplantısına başkanlık yapan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, "5 bin yeni taksi teklifi İBB'nin gelir elde etme stratejisi değildir. Bu tamamen İstanbullu hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırma stratejisidir. Kamusal bir inisiyatif almak adına bu taksilerin kamu eliyle işletilmesini öneriyoruz" dedi. Ardından oylamaya geçildi. 500’ü Erişilebilir 5.000 Yeni Taksi Arzı Teklifi oylandı. Teklif, Bakanlık temsilcileri ile Esnaf Odası Başkanının oy çokluğuyla 14. kez reddedildi. 

TAKSİ, 4 ARACI TRAFİKTEN ÇEKİYOR

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, taksi sayısının artışının gerekliliğinin daha önceki dönemlerde de konuşulmuş olduğunu hatırlatarak, "İstanbul’un taksiye ihtiyacı olduğu raporlanmış. İstanbul’un taksiye ihtiyacı var bu çok net.  Bunu hepimiz yaşıyoruz dışarıya çıkınca görüyoruz. Taksiyi trafiğe soktuğunuzda 4 aracı trafikten çekiyor. Taksiciler teknolojik uygulamaları kullanmıyor bile kapatıyor. Bu tarz konuşmaları hep yaptık.   Dolayısıyla meseleyi başka noktalara götürmekten artık çok sıkıldık. Buradaki kurul üyelerinden bu sorunu çözeceğimize dair karar vereceğimize inandığımız için gündeme getiriyoruz" dedi.

TAKSİ DOLMUŞLARIN DURUMU ALT KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

İstanbul geneli çalışan taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi teklifi de gündeme geldi. Yapılan değerlendirmelerin ardından teklif alt komisyona havale edildi.

Anahtar Kelimeler:
İBBTaksiUKOME
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