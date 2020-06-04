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İBB su altındaki kirliliğe dikkat çekecek

İstanbul'un incisi Boğaz ve diğer kıyı şeridinde mevcut kirlilikle mücadele için İBB yeni bir duyarlılık oluşturma süreci başlatıyor,

04 Haziran 2020 Perşembe 13:05
İBB su altındaki kirliliğe dikkat çekecek

İBB su altındaki kirliliğe dikkat çekecek


İBB, Dünya Çevre Günü’nde denizlerin temizliği konusuna dikkat çekecek. 5 Haziran günü saat 11.00-15.00 arası, Üsküdar Vapur İskelesi yanında gerçekleştirilecek etkinlikte İBB’ye bağlı profesyonel dalgıçlar, su altı temizliği yapacak. Çıkarılan atıklar sergilenerek deniz temizliği konusunda farkındalık yaratılacak. Yine 5 Haziran günü kurumun sosyal medya hesabından, çevre konusuna dikkat çeken, “Şimdi Doğa Zamanı” adlı film paylaşılacak.

Yaşamın kaynağı denizlerin hızla kirlendiği ve su altındaki canlılığın büyük risk altında olduğu günümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), konuyla ilgili farkındalık yaratan bir etkinliğe imza atacak. İBB’ye bağlı profesyonel dalgıçlar, Üsküdar Vapur İskelesi yanında su altı temizliği yapacak. Su altından çıkarılan atıklar, daha önce çıkarılmış olanlarla birlikte, etkinlik alanında sergilenecek. Deniz temizliğinin gerekliliği ve bir su uygarlığı olan İstanbul için önemi vurgulanacak. Su altındaki gözlerden uzak kirliliğe dikkat çekilecek.

İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İSTAÇ tarafından düzenlenen etkinlik basın ve halka açık olacak. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Üsküdar Vapur İskelesi yanından saat 11.00-15.00 arasında gerçekleştirilecek etkinlikte yetkililer, basının sorularını yanıtlayacak.

DÜNYADAN VE TÜRKİYE’DEN KİRLİLİK FOTOĞRAFLARI SERGİLENECEK

Dünya Çevre Günü’nde deniz temizliğinin önemin vurgulanması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlikte İBB’nin profesyonel dalış ekiplerinin su altından çıkardıkları atıklar, cam fanus içinde sergilenecek. Türkiye’den ve dünyadan deniz kirliğine vurgu yapan fotoğraflar, izleyicilerin ilgisine sunulacak. Etkinlik alanı, bilgilendirici not ve sloganlarla donatılacak. Sergi alanına atık ayrıştırma üniteleri konulacak. Böylece gelen ziyaretçilerin dikkati, çöpleri ayrıştırarak atmaya çekilecek.

“ŞİMDİ DOĞA ZAMANI” FİLMİ

Öte yandan Dünya Çevre Günü kapsamında İBB Çevre Koruma Daire Başkanlığı da “Şimdi Doğa Zamanı” başlıklı bir film yayınlayacak. Çevre konusuna dikkat çeken film, 5 Haziran’da kurumun sosyal medya hesaplarından izleyicilerle paylaşılacak.

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İBB
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