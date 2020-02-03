İBB Üsküdarda kaçak yapıyı mühürledi



İBB, Üsküdar Acıbadem'de bulunan, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na tahsisli alandaki inşaatı, İmar Planı'na aykırı olduğu için mühürledi. İBB yetkilileri, mührün bozularak inşaata yeniden başlanması üzerine, kaçak yapıya ilişkin tüm yasal hakların kullanılacağını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) deprem tehdidi altındaki kentte, kaçak yapılaşmaya göz açtırmamak için denetimlerini büyük bir hassasiyetle yürütüyor. Son olarak, Üsküdar Acıbadem'de mülkiyeti ilçe belediyesine ait olan ve 49 yıllığına Aziz Mahmud Hüdayi Vakfına tahsis edilen parseldeki inşaatta planlara aykırılıklar tespit edildi.

Konuya ilişkin inceleme tutanaklarını ilçe belediyesi ile paylaşan İBB, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca tüm bilgi ve belgelerin İBB Başkanlığı'na gönderilmesini talep etti.

İLÇE BELEDİYESİ 3 KAT DEDİ, YAPI 4 KAT ÇIKTI

İlçe belediyesinin 30 Eylül 2019 tarihli yazısında, inşaata 3 bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + çatı katı olarak yapı ruhsatının verildiği, inşaatın onaylı projesi doğrultusunda devam ettiği ifade edildi.

Ancak İBB İmar Müdürlüğü ekiplerinin yerinde incelemesinde yapının, 3 bodrum kat +zemin kat + 4 normal kat + çatı seviyesinde betonarme karkasın tamamlandığı, ince işlerin de devam ettiği tespit edildi.

KAÇAK YAPILAŞMAYA İZİN VERİMEYECEK

İBB, inşaatın 4. normal katının, 1/1000 ölçekli Üsküdar ilçesi Acıbadem Mahallesi 1093 Ada, 28 Parsel ve Doğusundaki Tescil Dışı Alana ait Uygulama İmar Planına ve 23.06.2007 tarihli İstanbul İmar Yönetmeliğine aykırı olduğundan yapı ruhsatının iptal edilmesi; inşai faaliyetin durdurulması ve ruhsata bağlanması mümkün olmayan son katın yıkımına ilişkin encümen kararı alınması yönündeki yazısını ilçe belediyesine iletti. İBB ekipleri, ilçe belediyesinden yanıt alınamaması üzerine, gerekli yasal süre tanındıktan sonra, 10 Ocak 2020 tarihinde yapıyı mühürledi.

Ancak, mührün sökülerek inşaata yeniden devam edildiğinin tespiti üzerine, 31 Ocak 2020 tarihinde İBB tarafından tutanak düzenlendi. İBB Başkanlığı, kaçak yapılaşmaya izin verilmeyeceğini, bu konuda tüm yasal hakların kullanılacağını bildirdi.