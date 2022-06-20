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İBB uyardı | Gece yarısından sonra dikkat

İBB AKOM, gece yarısından sonra ani baskınlar şeklinde düşecek yağışa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

20 Haziran 2022 Pazartesi 18:53
İBB uyardı | Gece yarısından sonra dikkat

İBB uyardı | Gece yarısından sonra dikkat

İstanbul’da bu gece yarısı itibarıyla (00:00) il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor. AKOM, ani baskınlar şeklinde düşecek yağışa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; bu gece yarısı itibarı ile (00:00) ısınan havanın yükselmesi nedeniyle il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışların, Yarın (Salı) sabah saatlerine (10:00) kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. AKOM, İstanbulluları etkili yağışlara karşı dikkatli olmaya, gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

İstanbul’da hava sıcaklıkları hafta boyunca 28 ile 30 derece aralığında seyredecek.

Anahtar Kelimeler:
AKOMİBB
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