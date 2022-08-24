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İBB vatandaşları uyardı | Yağmur ve serin hava geliyor

İBB AKOM verilerine göre; günlerdir beklenen yağmur akşamdan saatlerinden itibaren kendini gösterdi.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:34
İBB vatandaşları uyardı | Yağmur ve serin hava geliyor

İBB vatandaşları uyardı | Yağmur ve serin hava geliyor


İstanbul, dün akşamdan itibaren günlerdir beklenen yağmurlu havanın etkisine girdi. İBB ve İSKİ ekipleri, yarından (Çarşamba) Cuma akşamına kadar etkili olması beklenen serin ve yer yer şiddetli yağışlı havanın oluşturabileceği sel ve su baskını riskine karşı hazırlıklarını tamamladı.

İBB AKOM verilerine göre; günlerdir beklenen yağmur akşamdan saatlerinden itibaren kendini gösterdi.

24 Ağustos Çarşamba günü (Bugün) öğle saatlerinden (14:00) itibaren ise, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. İstanbul genelinde yer yer kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı, serin ve yağışlı havanın Cuma günü akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor. 

Bölgesel olarak kısa zaman diliminde (30-60 dakika) etkili olması beklenen yağışlara; şimşek, yıldırım ve kuvvetli rüzgarın da eşlik edeceği, 37 derecelerde hissedilen sıcaklıkların da 30 derecenin altına ineceği öngörülüyor.

İBB ve İSKİ ekipleri; yollarda göllenme, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskını, derelerde taşkın riski oluşturabilecek yağışlara karşı alarm durumuna geçti. Caddelerdeki mazgallardaki, çöp ve poşet gibi kirleticiler tek tek kontrol edilerek temizlendi.

AKOM’dan koordine edilen çalışmalar kapsamında; kot seviyesinin altında kalan alt geçitlerde (Unkapanı, Eminönü vb), deniz kıyısındaki meydanlarda (Üsküdar, Beşiktaş, Eminönü, Kadıköy vb.) ve su baskını riski bulunan kritik noktalarda acil müdahale için ekip ve araç konuşlandırıldı.

Anahtar Kelimeler:
İBBAKOM
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