İBB yeni yılda görev başında



Ulaşım, su, doğalgaz, acil yardım, denetim, temizlik, güvenlik çalışmaları 30 bin personelle kesintisiz yürütülüyor. 24 saat çalışacak toplu taşıma araçları, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 2023’ün ilk gününde ücretsiz hizmet veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ilgili tüm birimleri, mutlu ve huzurlu bir yılbaşı için teyakkuz halinde çalışıyor. Toplam 30 bin kişiden oluşan İBB ekipleri, kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 31 Aralık 2022 ve 1 Ocak 2023 tarihlerinde 48 saat görev başında.

EĞLENCE VE KONAKLAMA YERLERİ DENETLENİYOR

İBB Zabıta Daire Başkanlığı, İstanbulluların yılbaşı tatilini huzur ve güven ortamı içinde geçirmeleri, mağduriyet yaşamamaları için 1300 personel 195 araçla güvenlik kuvvetlerine destek veriyor. Yılbaşı akşamı yeme, içme, konaklama ve eğlence yerleri kontrol edilecek, gerektiğinde ilçe belediye ekipleriyle koordineli denetimler yapılarak gelen şikâyetler değerlendiriliyor. Turistik meydanlarda yerli ve yabancı turistlerin bilgilendirilmesi ve hanutçuluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik denetimler gerçekleştiriliyor.

İstanbul genelindeki işgaller kaldırılıyor, seyyar satıcılar ile dilenciler engelleniyor, işyerlerinin hijyen ve ruhsat yönünden denetimlerine de destek veriliyor. Perakende satış yerlerine yönelik; satıştan kaçınma, fiyat etiketi ve tarife kontrolü, tüketici sorunları ile ilgili şikayetlere de bakılıyor. Sokakta kalan, ikamet yeri olmayan vatandaşlar, belirlenen konaklama tesislerine yerleştiriliyor. Şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik denetimler da sürdürülüyor.

Her türlü hafriyat, inşaat/yıkıntı atığı, evsel atık, kirlilik ve tehlike oluşturan katı atıkların izinsiz alanlara dökülmesinin engellenmesi, çevre kirliliği ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilerek en kısa sürede sonuçlandırılması sağlanıyor.

TOPLU ULAŞIM 24 SAAT KESİNTİSİZ

Bu kapsamda; otobüs, metro, metrobüs ve deniz ulaşımında toplu ulaşım hizmetleri 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. 2023 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Pazar günü sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine; entegrasyona dahil olan İETT, raylı sistem, Şehir Hatları vapurları ile toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz.

İETT, yılbaşı gecesi olası yoğunluğu göz önüne alarak toplu ulaşım sefer sayılarını artırdı. Buna göre yılbaşı gecesi 13 ayrı otobüs hattında ek seferler koydu. Metrobüs seferleri de 260 ek sefer ile sabaha kadar devam ediyor.

Metro seferleri sabaha, tramvay seferleri 02.00’ye kadar hizmet veriyor. Kabataş-Güngören Tramvayı, Kabataş-Cevizlibağ arasında 04.00’e kadar çalışıyor.

Şehir Hatları; Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş Hattı ve Bostancı-Adalar Ring hattında gece seferlerine düzenli olarak devam ediyor. İBB Deniz Taksi 7/24 hizmet veriyor.

İBB Zabıtası, emniyet güçlerine destek vererek il genelindeki toplu araçlarını denetleyecek, yolcu almama ve uygunsuz davranış gibi şikayetlerin önüne geçiyor. Taksim-Aksaray-Beşiktaş ve Fatih’teki çekici ekipleri İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışıyor.

TEKNOLOJİK ULAŞIM DENETİMLERİ SÜRÜYOR

İBB Daire Başkanlığı’na bağlı Ulaşım Yönetim Merkezi, EDS, Tünel İşletim Merkezi ve sinyal çalışmaları gibi tüm teknolojik trafik denetimleri aksamadan yürütülüyor. Toplam 851 ana arter ve sinyal kameralarından İstanbul trafiği takip ediliyor. Trafik kazası, araç arızasına anında müdahale edilerek trafik akışının sağlanmasına özen gösteriliyor.

İSPARK’ın yol üstü otoparkları 1 Ocak’ta ücretsiz olarak hizmet veriyor. Sürücülerin yoğun olarak kullandıkları ve abone müşteri araçlarının bulunduğu katlı ve açık 266 otoparkta ise aralıksız hizmet sunuluyor.

RUTİN VE ACİL HİZMETLER AKSAMIYOR

Şehir genelinde su ve doğalgaz hizmeti kesintisiz sunulmaya devam ediyor. İBB İtfaiyesi, Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü ile AKOM; yangın, ambulans ve olası afet durumlarına anında müdahale için 24 saat görev başında. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çözüm Merkezi de vatandaşların talep ve şikayetlerini almaya devam ediyor.

TEMİZLİK VE ATIK ÇALIŞMALARI

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı: İstanbul genelindeki ana yollar, meydanlar, Marmaray ve metro giriş çıkışları, üst geçit - altgeçitler, otobüs peron/durakları, Bayrampaşa ve Ataşehir Hal, gasilhaneler, hastaneler, çeşitli kamu ve kuruluşları olmak üzere halkın toplu kullanım alanlarında mekanik yıkama, mekanik süpürme ve elle süpürme çalışmaları yapıyor. İSTAÇ ekipleri, 25 milyon 357 bin 500 metrekarelik bir alan da mekanik süpürme araçlarıyla temizleniyor.

İSTAÇ’ın deniz hizmetleri birimi de gemilerden atık alım, geri kazanım ve yüzey temizlik işlerini yürütüyor. Asya ve Avrupa Kıyı Temizlik Ekibi ise rutin çalışmalarının yanında acil durumlar için de aktif olarak görev alacak. Hafriyat atıkları da toplanıyor.

SAĞLIK VE CENAZE HİZMETLERİ

İBB Sağlık Daire Başkanlığı; hasta sevk ve refakat, araç sevk ve lojistik, darülaceze, evde sağlık hizmetleri ile acil rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri ile Tuzla Bahar Sitesi yönetimini sürdürüyor. Cenaze hizmetleri de yeterli sayıda personel ve din görevlisiyle yürütülüyor. Hasta ve yaralı hayvan ihbarlarına anında müdahale edilecek ve sahipsiz hayvanlar araçlarla besleniyor.