İBB’den çocuklara 23 nisan hediyesi

İBB’DEN ÇOCUKLARA MUTLULUK DOLU 23 NİSAN HEDİYESİ

Türk milletinin, egemenliği padişahın iki dudağının arasından alıp millete vermesinin 100. yılı kutlanıyor.

İBB, 23 Nisan kutlamalarının 100. yıla yakışır coşkuyla gerçekleşmesi için birçok etkinliği dijital ortamda gerçekleştirirken, çocuklar için hazırladığı 23 Nisan kolileri de adreslere ulaşmaya başladı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan yüzüncü yılda 100 bin çocuk hedefiyle yola çıktıklarını söyleyerek, “Bu ortamda çocuklarımızı bir nebze mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), milli egemenliğimizin sembolü TBMM’nin kuruluş yıldönümü ve dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 100 bin çocuğa dağıtmak için hediye kolileri hazırladı. Kutularda hikaye kitabından eğitici oyunlara ve atıştırmalıklara kadar birçok sürpriz bulunuyor. Hazırlanan kolilerin çocuklara ulaşmaya başladığını belirten İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, hem sosyal yardım desteği alanlara hem de 153’den talep etmiş adreslere, sürprizlerin dağıtılmakta olduğunu aktardı.

Koli içeriğiyle ilgili bilgi veren Arslan, “TBMM’nin açılışının yüzüncü yılındayız. Biz de yüzüncü yılda 100 bin çocuk hedefiyle yola çıktık. Bugün itibariyle (22 Nisan) dağıtımımız başladı. Bir yüzünde dokuz taş, bir yüzünde satranç bulunan bir zeka oyununu, kendilerine sunuyoruz. Ayrıca demokrasi ile ilgili çizgi kitabımız var. İBB olarak yıllardır bastığımız “İsa ile Nisa” isimli bir dergimiz var. Onu, 23 Nisan’a özel olarak hazırlattık. Çocuklar için atıştırmalıklarımız da mevcut. Türk bayrağımızı da kolilere koyduk” şeklinde konuştu.

SÜRPRİZ HEDİYELER ÇOCUKLARA ULAŞIYOR

İBB’nin paylaştığı hediye setlerinde üst yaş grubu çocuklar için okuma kitabı, daha küçükler içinse İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın içeriğini hazırladığı İsa ve Nisa Yuvamız İstanbul’da çocuk dergisi, boy kalemleri, atıştırmalıklar ve zeka oyunları bulunuyor. Derginin içerisinde bulmacalar, boyama aktiviteleri, hikayeler, eşleştirme oyunları gibi bölümler yer alıyor. Ayrıca, 23 Nisan teması işlenerek günün anlamı çocuklara anlatılıyor, öğrenirken eğlenceli vakit geçirmesi hedefleniyor.

Çocukları sevindiren hediyenin yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri de ulaştırılıyor. Temel tüketim malzemelerinden oluşan yardım kolileri, sosyal yardım desteği başvurusu yapan adreslere götürülüyor. Dağıtımların, 23 Nisan haftasında tüm adreslere ulaştırılması hedefleniyor.

İBB’DEN 23 NİSAN İÇİN 100.YIL MARŞI

İBB, TBMM’nin kuruluşunun yüzüncü yılı ve dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan için marş besteletti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Nisan kutlamalarının 100. yılında, çocuklara yepyeni bir 23 Nisan bestesi armağan etti. Sözlerini Ayşin Altay, müzik ve düzenlemesi Ali Altay tarafından yapılan marşı, Beşiktaş Belediyesi Beşiktaş Çocuk Korosu seslendirdi. Marş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya sayfalarından tüm çocuklarla paylaşıldı. Başkan İmamoğlu, 23 Nisan 100.Yıl Marşı isimli eseri, “Sizler hepiniz geleceğin ışığısınız... Kutlu olsun bayramımız, kutlu olsun ulusal egemenliğimiz” ifadeleriyle duyurdu.

“YOLUMUZ ATATÜRK YOLU”

Marşın sözlerini yazan Ayşin Altay, Atatürk yolunda yürümeyi ilke edindiklerini belirterek,bu duygu ve düşüncülerin gelecek nesillerin hep hafızalarında kalabilmesi adına marşı yazdığını söyledi. Eşiyle birlikte böyle bir projeye imza attıkları için mutlu olduğunu anlatan Ayşin Altay şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır bunları yapmak istiyorduk ama önümüzde engeller vardı. Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir yol açıldı. Umarım bundan sonra ülkemiz ve dünya çocukları için çok daha güzel şeyler olacak. Biz, çocuklara armağan edilmiş tek bayrama sahip olmamız nedeniyle bir örneğiz. Atatürk’ün devrimlerini yaşatabilmek adına katkımız olduğu için çok mutluyum.”

“UMARIZ ÇOCUKLARIMIZ TARAFINDAN YILLARCA SÖYLENİR”

Eserin müzik ve düzenlemelerini gerçekleştiren Ali Altay, Başkan İmamoğlu’nun “Bir çift mavi gözün ışığında Cumhuriyet'in bekçisiyiz ilelebet" notuyla 29 Ekim’de paylaştı marşı anımsatarak, “Yapmış olduğumuz bu eserden sonra başkanımız, böyle marşların yapılmasını gerektiği yönünde bizi motive ederek ricada bulunuyor. Bunu salt bir hizmet olarak değil, ayrıca kültür hazinesine bir katkı olarak düşündüğü anlıyorum” dedi.

23 Nisan için kendilerinden yüzüncü yıla yakışır bir marş ricasında bulunulduğunda, büyük bir motivasyonla esere yoğunlaştıklarını dile getiren Ali Altay şöyle konuştu:

“Mumammer Sun’un eserlerinden sonra 23 Nisan için yapılmış ve dillere pelesenk olmuş besteler yapılmadı. Çocukların anlayabileceği, melodisinin de dinamik olduğu, güzel bir esere imza attık. Umarız çocuklarımız tarafından da beğenilir ve yıllarca söylenir. Okullarda yıllarca dillerden düşmeden söylenir. Bir nevi çocuklara bizlerle birlikte başkanımızın da bir armağanı oldu.”

Atatürk’ün kazandırdığı değerlerin tekrar altını çizen Ayşin ve Ali Altay, böyle eserler vermeye devam edeceklerini kaydederek marşta geçen “Benden Daha Çok Sev Büyük Ata’nı” ifadelerini bir annenin evladına söyleyebileceği en büyük söz olarak tanımladı. Bu sözleri, “Atatürk’ü ilk anne ve babalarından öğrenirler”ifadeleriyle anlatan Altay’lar, marşı, dünya çocuklarını düşünerek hayata geçirdiklerini söyledi.

23 NİSAN 100.YIL MARŞI

Söz:Ayşin Altay

Müzik - Düzenleme: Ali Altay

Koro: Beşiktaş Belediyesi Beşiktaş Çocuk Korosu

ANNEMDEN ÖĞRENDİM SENİN ADINI

ATATÜRK KURTARDI CENNET VATANI

BU SÖZLERİMİ UNUTMA SAKIN

BENDEN DAHA ÇOK SEV BÜYÜK ATA’NI

KIRMIZI BEYAZ AY VE YILDIZ

DÜNYANIN EN GÜZEL BAYRAĞIYIZ

ELDE BAYRAKLAR DİLDE ŞARKILAR

KUTLU OLSUN EGEMENLİK BAYRAMIMIZ

ÖĞRETMENİM DEDİ Kİ MECLİS KURULDU

23 NİSAN GÜNÜ ANKARA’DA

BU SÖZLERİMİ UNUTMA SAKIN

ATATÜRK’TEN ARMAĞAN TÜM ÇOCUKLARA

ALGİDA, ÇOCUKLARI 23 NİSAN HEDİYESİYLE GÜLÜMSETTİ

Algida dolaplarının efsane dondurması Mini Milk, çocukların bayram coşkusuna eşlik etti.

Algida, 23 Nisan’ın 100. yılında, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Türkiye’nin dört bir yanında yüz binlerce Mini Milk hediyesiyle çocukları gülümsetti. Nefis süt lezzetinin yanı sıra kalsiyum içeren Mini Milk’ler market alışverişlerinde ebeveynlere teslim edildi.

Bayramın neşesi her yerde Algida’yla…

Barış Manço’nun ‘Bugün Bayram’ şarkısından uyarlanan reklam filmiyle çocukların bayram neşesini paylaşan ve gülümsemeyi hatırlatan Algida, tüm çocukların bayramını kutluyor. Baharı müjdeleyen film, çocukların yüzlerinin güldüğü her günün bayram olduğunu vurguluyor. Evde kalmayı destekleyerek ‘Mutluluk Her Eve Sığar’ mesajının verildiği filmde, Unilever çalışanlarının çocukları rol alıyor.

QNB Finansbank Çocuk Festivali 23 Nisan’da çocuklarla buluşuyor

QNB Finansbank, 23-25 Nisan 2020 tarihleri arasında bayramı evlerinde geçirecek çocuklar için QNB Finansbank Çocuk Festivali’ni hayata geçirdi. Festival boyunca düzenlenecek tüm etkinliklere, QNB Finansbank YouTube kanalından ulaşılabilecek.

Koronavirüs sebebiyle yurt genelinde eğitim öğretimin evlerden devam ettiği bugünlerde QNB Finansbank Minik Eller Büyük Hayaller Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu 23 Nisan şenliklerini çocukların evlerine taşıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılında ilk günkü coşkuyla Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklar için gerçekleştirilecek keyifli atölyeler, QNB Finansbank YouTube sayfasında çocuklarla buluşacak.

23-24-25 Nisan 2020 tarihlerinde üç gün boyunca gerçekleşecek atölyelerde birçok nitelikli içerikle çocuklar, bir yandan öğrenirken diğer yandan eğlenecekler. Çocukların yaratıcılıklarını harekete geçirecek, analitik düşünme ve görsel zekalarını geliştirmeye yönelik hazırlanan atölyeler, eğlenceli bir program sunmanın yanı sıra festival ruhunu da yaşatmayı hedefliyor.

QNB Finansbank Çocuk Festivali’ne QNB Finansbank YouTube hesabına girerek katılabilirsiniz.

Festivalde yer alacak atölyeler;