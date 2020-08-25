Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

İBB,kirlenen kıyı ve plajları anında temizliyor

İBB,kıyı ve plajlardaki kirliliğe anında müdahale ediyor. İstanbulluların kesintisiz deniz keyfi sürmesini sağlıyor.

25 Ağustos 2020 Salı 14:05
İBB,kirlenen kıyı ve plajları anında temizliyor


İBB,kirlenen kıyı ve plajları anında temizliyor


Geçen hafta da, yoğun yağışların ardından, başta Kısırkaya olmak üzere kent genelindeki kıyı ve plajlarda kapsamlı bir temizlik çalışması yapıldı. Toplanan atıklar,cinsine göre bertaraf tesislerine ya da geri dönüşüme gönderildi. Üç gün boyunca 38 ekip ve 188 personelle yapılan çalışmalarda, 81 ton atık toplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelindeki sahillerde oluşan kirliliğe vakit kaybetmeden müdahale ediyor. Kirliliğin kamera sistemi üzerinden saptanmasının hemen ardından İSTAÇ ekipleri, kıyıve plajlarda temizlik çalışmalarına başlıyor. Böylece İstanbulluların deniz keyfinin kesintisiz sürmesini sağlıyor.

KISIRKAYA PLAJI’NDAN 63 TON ATIK ÇIKTI

Geçen hafta da yoğun yağışın kirlettiği kıyı ve plajlarda kapsamlı bir temizlik yapıldı. Öncelikle kirliliğin en yoğun olduğu Kısırkaya Plajı’na müdahale edildi. Toplam 25 personelden oluşan 3 ekip,üç gün boyunca plajı İstanbulluların kullanımına uygun hale getirdi. Çalışmalarda, bir kepçenin yanı sıra 3 kamyon da görev yaptı. Uzunluğu 1,25 kilometre ve alanı 77 bin metrekareyi aşan plajdan toplam 3 bin 290 poşette 63 ton atık toplandı. Atıkların çoğunluğu inşaat yıkıntı atıkları ve tuğlaydı. Ayrıca ekipler; strafor kutu, kalas, tahta, köpük, plastik, çuval parçaları ve evsel atıkları da plajdan temizledi.


DİĞER KIYI VE PLAJLAR DA TEMİZLENDİ

İBB ekipleri,Kısırkaya Plajı’nın yanı sıra Avrupa ve Asya yakasındaki diğer kıyı ve plajlarda da yoğun bir çalışma yürüttü. İki günde 35 ekip ve 163 personel ile 2 bin 568 poşette 18 ton atık toplandı.

HER GÜN 515 KİLOMETRE KIYI TEMİZLİĞİ YAPILIYOR

İBB, kentin yaklaşık 515 kilometre olan kıyı şeridini her gün 31 mobil ekiple temizliyor. Sahil şeridinde, yürüyüş yollarında, kayalıklarda, dere ağızlarında, bariyer önlerinde çalışılmalar yapıyor.

Yaz ayları boyunca İstanbul genelinde halkın kullanımına sunulan plajlarda, yaklaşık 4 milyon metrekarelik bir alan, 16 mobil ekip ve 9 özel maksatlı makine ile temizleniyor. Deniz yüzeyi temizliği için özel inşa edilmiş 11 tekne ile 5 milyon metrekarelik bir alan da atıklardan arındırılıyor.

Kıyı ve plaj bölgelerinde mobil ekipler tarafından toplanan ambalaj atıkları, yerinde ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılıyor. Ambalaj atıkları, mavi poşetlere toplanarak ilk ayrıştırma işlemi yapıldıktan sonra lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim ediliyor.

Kirliliğe erken müdahale edebilmek için 83 farklı noktaya yerleştirilen kamera sistemi ile İstanbul’un kritik noktaları izleniyor.Bu bölgelerde biriken atıkların dağılmasına zaman tanımadan ekipler ve tekneler yönlendirilip temizlik çalışması yapıyor.

Ayrıca, yağmur ve benzeri faktörlerden dolayı Haliç, dere ağızları ve koy gibi noktalarda biriken dip çamuru, özel teçhizatlı temizlik araçlarıyla çıkarılıp, bertaraf sahalarına taşınıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İklimler Değişirken Bilekler Sabit Kalmaz
İklimler Değişirken Bilekler Sabit Kalmaz
Sokak hayvanlarının sorunları “Farkında Mısın?” etkinliğinde ele alınıyor 
Sokak hayvanlarının sorunları “Farkında Mısın?” etkinliğinde ele alınıyor 
Sel felaketi bölgesinden acı haber | Yıkılan menfezden uçtu
Sel felaketi bölgesinden acı haber | Yıkılan menfezden uçtu
Selde sürüklenen fındıkları çaldılar, yakalandılar
Selde sürüklenen fındıkları çaldılar, yakalandılar
Sarıyer Belediyesi Karadeniz'i çöplerden kurtardı
Sarıyer Belediyesi Karadeniz'i çöplerden kurtardı
Karantinadan canı sıkıldı kahveye gitti 
Karantinadan canı sıkıldı kahveye gitti 
Türkiye'nin ilk kadım yaşam evi Kadıköy'de açıldı
Türkiye'nin ilk kadım yaşam evi Kadıköy'de açıldı
Kişiye Özel Tesbih
Kişiye Özel Tesbih
Anne İstanbulkart uygulamasına 40 bin başvuru
Anne İstanbulkart uygulamasına 40 bin başvuru
Etiler’de yeni ocakbaşı “Koç Ocakbaşı”
Etiler’de yeni ocakbaşı “Koç Ocakbaşı”

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim