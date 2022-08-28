İBB’nin eli Gençlerin üzerinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), gençlere her alanda hizmet vermeye devam ediyor. İBB; eğitimden eğlenceye, kariyer planlamasından, iş hayatına kadar her alanda gençlere maddi manevi destek sağlıyor. Belediye bu yıl 75 bin öğrenciye 4 bin 500 lira burs verecek. Aynı zamanda öğrencilere yurt açan İBB, kendi bünyesindeki kurslarla teknolojiden sanata, finanstan yazılıma kadar birçok alanda öğrencilere ücretsiz eğitim imkanı veriyor. Bir taraftan gençlerin kültür sanat alanındaki ihtiyaçlarını karşılayan İBB, diğer yandan onların özel sektörde iş bulmalarına yardımcı oluyor.

SARAÇHANE / İSTANBUL

İBB gençlere her alanda fırsat eşitliği sunuyor. Bu yıl burs miktarını 4 bin 500 liraya çıkaran İBB, 75 bin öğrenciye burs verecek. Bir taraftan öğrencilere yurt açan İBB, gençlerin internet, teknolojik eğitim, kültür sanat gibi her türlü ihtiyacını ücretsiz olarak karşılayan projeler üretiyor.

Gençleri, İstanbul’un geleceğine katkı sunmaya davet eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gençlere şöyle seslendi: “İstanbul’a hizmet etmek için göreve gelirken, bu kenti gençler için fırsatlar şehrine dönüştüreceğimize; gençler okurken, üretirken, kendi başına bir hayat kurarken hep yanında olacağımıza söz vermiştik. Sözümüzde duruyor, sana yeni fırsatlar yaratabilmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.”

GENÇLERE 4 BİN 500 LİRA BURS

İBB ‘Genç Üniversiteli Eğitim Desteği’ ile 2019-2020 eğitim döneminde 29 bin 423 öğrenciye, 2020-2021 eğitim döneminde 33 bin 763 öğrenciye, 2021-2022 döneminde ise 51 bin 992 öğrenciye 3 bin 200 lira burs verdi.

İBB 2022-2023 döneminde 75 bin öğrenciye geri ödemesiz 4 bin 500 lira burs verecek. Genç Üniversiteli Eğitim Desteği hakkında bilgi almak ve başvurmak için gencuniversiteli.ibb.istanbul adresine girmek yeterli.

BU YURTLAR GENÇLER İÇİN

İBB, 2021-2022 eğitim döneminde Avcılar Üniversite Mahallesi’ne iki tane, Beyoğlu Örnektepe Mahallesine bir tane kız öğrenci yurdu açtı. Yeni dönemde hizmet verecek Gaziosmanpaşa yurdu ise erkek öğrencilere ev- sahipliği yapacak. İBB, yurtlarda 5 bin yatak kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. İBB öğrenci yurtları hakkında bilgi almak için ise; yurt.ibb.istanbul adresine bakmak yeterli.

GENÇLER İSTANBULKART MOBİLİ SEVDİ

Ulaşımdan alışverişe, müzelerden restoranlara İstanbulkart artık şehrin birçok noktasında kullanılıyor. Yüklemesi kolay, kullanması kolay, aplikasyon ile de işlem yapılabiliyor. Gençler İstanbulkart mobil uygulamasını çok sevdi. İstanbulkart Mobil uygulamasının aktif 3 milyon kullanıcısı bulunuyor. İstanbulkart Mobil tam 8 milyon kez telefonlara indirildi. Yüzde 57’si erkek, yüzde 43’ü kadın olan İstanbulkart Mobil’in kullanıcılarının yüzde 30’u 18-24 yaş arasındayken; yüzde 29’u 25-34 yaş arasında bulunuyor. İstanbulkart mobilden, abanmon yüklenebilir, özel kampanyalar takip edilebilir, fiziki karta ihtiyaç duymadan QR kod ile yolculuk yapılabilir.

BİO İLE İŞ HAYATINDA YERİNİ AL

Şimdiye kadar 13 Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO) açan İBB, Mobil İstihdam Ofisleri ile de kent meydanlarında başvuru alıyor. İş çevreleriyle istihdam için iş birliği yaparak 62 bin kişiye özel sektörde istihdam sağlayan BİO’lar; gençlerin de yanında. Gençler ister öğrenimine devam ederken, ister mezun olduğunda özel sektörde iş bulmak için bio.ibb.istanbul adresinden başvuruda bulunması yeterli.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNDE DE YANINDA

İBB’nin Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri, YKS’ye giren gençlerin tercihlerini en doğru şekilde yapabilmelerine katkı sağlıyor. İBB’nin uzman kadroları, genç İstanbulluların tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmeleri için ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. 2022 yılında 147 personelle 22 noktada ve Alo 153 Çözüm Merkezi ile hizmet veren İBB, 71 bin gence hizmet verdi. Üniversite tercih hizmeti ile ilgili detaylı bilgi için tercih.ibb.gov.tr adresine bakılabilir.

Temmuz 2021’de başlatılan ‘Koltuk Senin’ uygulaması ile konserlerde boş kalan koltuk artık gençlerin. Projeden yararlanmak isteyen 24 yaş altındaki öğrenciler, İstanbulkart’ları ile konser alanındaki “Koltuk Senin” masasına başvurabilir. Detaylı bilgi için: kultur.istanbul

Yürü be İstanbul mobil uygulaması ile İstanbul sokaklarını adımlayarak spor yap. Buna karşılık Boğaz turu, İstanbul Kitapçısı’nda indirim gibi kampanyaları yakala… Detaylı bilgi için yurube.istanbul

iBB teknolojik dönüşümü sağlayacak gençler yetiştirmek için ‘Teknoloji Atolyeleri’ açtı. Teknolojiyle ilişkisini güçlendirmek isteyen gençler; verilaboratuvari.istanbul , data.ibb.gov.tr , teknolojiatolyeleri.ibb.istanbul adresini inceleyebilir.

Oyun Geliştirme Merkezi ile gençlerin oyun sektöründe ilerlemesini hedefliyor. İBB gençlere, bir oyun stüdyosunda ihtiyaç duyabilecek her ekipmanı, teki bir yerde tamamen ücretsiz olarak sunuyor. Detaylı bilgi için: ogem.istanbul

İstanbulluların hayatını kolaylaştırmak için tasarlanan İstanbul Senin; İBB Wi-Fi, fatura ödeme, Otobüsüm Nerede, Enstitü İstanbul İSMEK, İş Ara İş Bul ve Söz Senin gibi mini uygulamalarıyla gençlerin yanında.

Florya’daki başkanlık konutunu gençlere ve akademisyenlere açan İBB bu alanda gençlere yönelik birçok etkinlik düzenliyor.

İBB, gençleri ‘Staj Senin, İstanbul Senin’ programında staj yapmaya çağırıyor. İBB ve iştiraklerinde her yıl 2 bin öğrenci staj yapıyor. Staj başvurusu için: kariyer.ibb.istanbul

Gençler, İBB’nin 63 tesisinde atletizm, badminton, basketbol, buz pateni, capoeira, jimnastik, futbol, judo, karate, kick boks, kung-fu, wushu, okçuluk, tekvando, temel hareket eğitimi, tenis, voleybol ve yüzme dersleri alabiliyor.

İstanbul’da spora dair her şey için: spor.istanbul

İBB gençlere, İstanbul’un tarihi mekanlarını keşfetme fırsatı veriyor. Adım Adım Tarihî Yarımada gezileri için genclikspor.ibb.istanbul, Boğaz turlarına katılmak için sehirhatlari.istanbul adresleri ziyaret edilebilir.

Eğitim içeriklerini yeni nesil iş kolları, teknoloji ve dijital süreçlere yönelik mesleki alanlarla zenginleştiren Enstitü İstanbul İSMEK’te; dil eğitimlerinden müzik eğitimlerine, gastronomiden finans ve muhasebeye, grafik tasarımdan mesleki eğitimlere kadar pek çok alanda yüz yüze ya da çevrim içi olarak kaliteli eğitim almak tamamen ücretsiz. Eğitimleri incelemek ve katılmak için: enstitu.ibb.istanbul

274 kiralama istasyonu ve 2 bin 168 bisikletle kent içi ulaşıma entegre olabilen İSBİKE, bisiklet sürmeyi bir yük olmaktan çıkarıyor. İSBİKE, Bisiklet Okulu’nda bisiklet sürmeyi bilmeyenlere ücretsiz eğitimler de veriyor. Başvuru için isbike.istanbul

Ülkenin ihtiyaç duyduğu yeni nesil ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için proje fikirlerini, teknoloji üreticilerini, kullanıcı ve yatırımcıları bir araya getirerek yeni değerler ve çözümler üretme misyonuyla hareket eden Zemin İstanbul, gençlerin projelerini önemsiyor, onlar için eğitimler düzenliyor. Detaylı bilgi için: zeministanbul.ist

İBB, Kemerburgaz Kent Ormanı’nda söyleşi ve konser gibi birçok etkinlik düzenliyor. Kent Ormanlarındaki ücretsiz etkinlikleri takip etmek için kemerburgazkentormani.ist adresine bakılabilir.

İBB tarihinde bir ilk olarak, restorasyon şantiyelerini meraklıları ile buluşturuyor. Bukoleon Sarayı, Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı ve Sen Piyer Han gibi pek çok şantiyede yapılan açık restorasyon ziyaretlerine katılmak mümkün. Gelişmeler twitter.com/ibbmiras adresinden takip edilebilir.

İBB, 16 kültür merkezinin yanı sıra şehrin sokak, park ve meydanlarında da İstanbulluları pek çok etkinlikte ücretsiz buluşturuyor. Kültürel etkinlikler için: kultur.istanbul

İBB İstanbul’daki tüm kültür-sanat etkinliklerini gençler için tek bir uygulamada topladı. Radar İstanbul uygulamasını indirmek için http://onelink.to/radaristanbul

İBB gençlerin eşit şekilde bilgiye erişebilmesi için uzaktan eğitime uyumlu, teknolojik altyapısı güçlü kütüphaneler açtı. Tüm İBB kütüphanelerine ve kütüphanelerde düzenlenen etkinliklere göz atmak için: ataturkkitapligi.ibb.gov.tr

İBB gençler internetsiz kalmasın diye, internet hizmetini şehrin 9 bin noktasına yaydı. Vapurlardan metrolara, kütüphanelerden köylere kadar internet altyapısı kuruldu.İBB Wi-Fi’ya ‘İstanbul Senin’ uygulamasından bağlanılabilir. Üstelik ilk 3 ay geçerli 60 GB ‘Hoş geldin Kampanyası’dan faydalanmak mümkün.



İBB Gençlik Ofisleri ile 15-29 yaş arası gençlerin, eğitimine, kişisel gelişim ve istihdamlarına yönelik kurs ve seminerler düzenliyor. Sınavlara hazırlanmaları için uygun ortam sağlıyor. Detaylı bilgi için genclikspor.ibb.istanbul/ibb-genclik-ofisleri linkine girmek yeterli.