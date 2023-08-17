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İETT Özel Halk Otobüsü denize düştü

17 Ağustos 2023 Perşembe 09:52
İETT Özel Halk Otobüsü denize düştü


İETT Özel Halk otobüsü denize düştü

İstanbul Eminönü ilçeinde Haliç yakınlarında bulunan İETT Garajı'nda sefere hazırlanan Özel Halk Otobüsü el freni boşalarak denize uçtu.

İstanbul Haliç yakınlarında bulunan İETT garajında park halinde duran Özel Halk otobüsü denize düştü. Valilikten yapılan açıklamada ölü ve yaralının olmadığı belirtildi.

Eminönü Haliç Metro İETT Durağında park halinde duran İETT otobüsünü bilinmeyen nedenle hareket ederek denize düştü. Otobüsün boş olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin otobüsü çıkarma çalışması sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Saat 08.09' da Emniyet haber merkezi'nden alınan bilgiye göre Fatih Eminönü Demirtaş Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Eminönü İETT garajı içerisinde park halinde  bulunan EM1 hat numaralı  boş  (Eminönü-Kulaksız)  Özel Halk Otobüsü el freni boşalarak denize düşmüştür. İtfaiye ekipleri, sahil güvenlik ve yol bakımdan 1 adet vinç olay yerindedir. Ölü ve yaralı yoktur" ifadeleri yer aldı. 

"KENDİ KENDİNE HAREKET ETTİ"

Otobüsün şoförü Ramazan Şahin "Park halinde duruyordu. Arabaya binecektim, kendi kendine hareket etti, denize gitti. Nasıl oldu bilmiyorum. Çıkınca bakacağız" dedi. 

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