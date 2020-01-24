İETT su tasarrufunda rekor kırdı, kamu kurumlarına örnek oldu



İstanbul'da barajların doluluğu ve yeni bir su krizi tartışmaları devam ederken, İETT tüm karumlarına örnek olacak yöntemle su geri dönüşümünde ciddi başarı sağladı. İETT bir yılda tükettiği suyun yüzde 40’ını geri dönüştürüyor. Yılda ortalama 84 bin metreküp su tasarruf yapıyor.

Küresel ısınmanın somut etkilerinin görüldüğü günümüzde, suyun etkin ve verimli kullanımının önemi de artıyor. Günde 4 milyona yakın İstanbulluyu sevdiklerine ulaştıran İETT, araçların temizliğinde kullanılan suların geri dönüşümüne de özen gösteriyor.

İETT'ye ait 13 garajın 6’sında kurulan fiziksel ve kimyasal arıtma tesisleriyle, atık suların geri kazanımı mümkün. İETT bu sayede, kullandığı suyun yüzde 40’ını geri dönüştürüyor.

TASARRUF, 4 KİŞİLİK AİLENİN 543 YILLIK SU TÜKETİMİNE DENK

İETT garajlarında elde edilen yıllık su tasarrufu 84 bin 729 metreküp. Dört kişilik bir ailenin günlük su tüketimi ise 13 metreküp. Yani İETT garajlarından elde edilen tasarruf, 4 kişilik bir ailenin 543 yıllık su tüketimine denk geliyor.

Suyun geri dönüşümünün İETT'ye maddi getirisi de var. 2019 yılında Anadolu Garajı'nda, suların geri kazanımı sayesinde 57 bin, Edirnekapı Garajı'nda 29 bin, Hasanpaşa Garajı'nda 24 bin, İkitelli Garajı'nda 109 bin, Kağıthane Garajı'nda ise 34 bin liralık tasarruf yapıldı.

YILDA 337 BİN TL'LİK TASARRUF

En önemli tasarruf ise Ayazağa Garajı'nda hayata geçti. Yağmur sularının mevsimsel olarak toplandığı Ayazağa Garajı, kullandığı sudan daha fazlasını geri dönüştürüyor. Su tasarrufuna büyük katkı sunan Ayazağa Garajı'nda geçtiğimiz yıl, 21 bin 154 metreküp atık su dönüştürülerek, 84 bin lira kazanç sağlandı.

İETT’nin su israfını düşürmeye yönelik bu çalışmaları, Amerika Birleşik Devletleri merkezli National Geographic kanalının da dikkatini çekti. İETT garajları, geçen yıl yapılan “25 litre” adlı belgeselde geniş şekilde yer buldu.