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İETT yolcu otübüsünde korkutan yangın

İstanbul Arnavutköy'de, içerisinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsünde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

05 Ekim 2020 Pazartesi 20:11
İETT yolcu otübüsünde korkutan yangın

İETT yolcu otübüsünde korkutan yangın



İçinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsünde yangın paniği. İstanbul Arnavutköy Membaa mevkiinde meydana gelen olayda bir İETT otobüsünün motor kısmında seyir halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre, yolcuların kontrollü bir şekilde indirildiği otobüsteki yangına ilk müdahaleyi aynı güzergahtaki diğer İETT otobüslerinden temin edilen yangın tüpleriyle müdahale edildi.
Daha sonra olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, otobüsteki yangını tamamen söndürdü. Kısa süreli paniğe neden olan yangında İETT otobüsünde hasar meydana geldi.

Anahtar Kelimeler:
İETT
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