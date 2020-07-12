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İmamoğlu Salı Pazarı'nda üretici kadınlarla buluştu

Kadıköy Belediyesi tarafından Salı Pazarı'nda faaliyete geçirilen üretici kooperatifi pazarında kadın üreticilerle buluştu.

12 Temmuz 2020 Pazar 14:29
İmamoğlu Salı Pazarı'nda üretici kadınlarla buluştu

İmamoğlu Salı Pazarı'nda üretici kadınlarla buluştu


Türkiye'nin önde gelen üretici kooperatifleri için Kadıköy Salı Pazarı içerisinde oluşturulan satış yerleri bugün açıldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Salı Pazarı’nda faaliyete geçen “Üretici Kooperatifi Pazarı”nın açılışına, annesi Hava İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu ile birlikte katıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu’na pazar ziyaretinde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. (İSYÖN) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın da eşlik etti.

PAZARA ANNESİ VE OĞLU İLE BİRLİKTE GELDİ

İBB Başkanı İmamoğlu, annesi ile birlikte üretici kadınlar ve vatandaşlarla sohbet etti, çay içti. Zonguldak Devrek’ten gelen kadın girişimciler, İmamoğlu’na ev yapımı ürünlerini ikram etti.

Kadıköy Salı Pazarı’nda olduğu gibi Beşiktaş’ta da bir pazar açmayı planladıklarını belirten İmamoğlu, “Üreticiyle tüketiciyi buluşturma çabamızın ilk günü. Üreticiyle tüketiciyi buluşturacağız. Burada, İstanbul’un muhtelif köylerden gelen, topraksız tarım yapan, İstanbul dışından kooperatifler olarak buraya gelip bu pazarda satış yapan dostlarımız var. Bizim amacımız; toprağımızın bereketini İstanbul halkı ile taptaze buluşturabilmek” dedi. Konuşmasının ardından pazarı gezen İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında pazardan ayrıldı.

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