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İngiltere öğrenci vizesi almak kolay mı?

Uzatılmış öğrenci ziyaretçi vizesi; Bu vize sadece dil eğitimi almak isteyen ve süre olarak 6 ila 11 ay aralığında olan eğitim için geçerlidir. 

14 Ocak 2020 Salı 23:15
İngiltere öğrenci vizesi almak kolay mı?

İngiltere öğrenci vizesi almak kolay mı?

İngiltere’den vize almak esasında vize türleri arasında en meşakkatli olanıdır. İngiltere’ye giriş yapmak ve giriş yaptıktan sonra belli bir süre boyunca İngiltere sınırları içinde kalmak oldukça zor ve zahmetli olabilir. Evet pek çok kişinin hayali İngiltere’de eğitim almak, iş imkanı bulmak ya da turistik amacıyla gezi yapmaktır. Ancak maalesef ki isteyen herkes İngiltere’ye giriş yapamamaktadır. Bir takım şartlar ve kriterler doğrultusunda kimlerin hangi amaçla giriş yapılabileceği konusunda sınırları çizilmiş ve katı şekilde belirlenmiştir. Eğitim vizesi yani öğrencilik amacıyla İngiltere’ye giriş yaptığınızda bile bu süre çok uzun olamamaktadır. Her bir vize türünün kendi içinde bir takım şartlara sahiptir. Biz de bu yazıda İngiltere öğrenci vizesi konusunda merak ettiğiniz vize türlerini ve kriterlerini incelemek istedik.

İngiltere Öğrenci Vize Türleri

Öğrenci ziyaretçi vizesi; 6 aydan kısa olmak koşuluyla tüm eğitimleri kapsayan öğrenci vizesi türüdür. Uzun süreli olan üniversite, lise, master gibi eğitimler için başvurulamaz.

Uzatılmış öğrenci ziyaretçi vizesi; Bu vize sadece dil eğitimi almak isteyen ve süre olarak 6 ila 11 ay aralığında olan eğitim için geçerlidir. 

Tier 4  uzun süreli öğrenci vizesi; 6 aydan uzun olan tüm eğitimler için başvurulan öğrenci vizesi türüdür. Eğitim süreniz 6 aydan fazla ise bu vize türüne başvurmalısınız.

Tierer 4 İngiltere çocuk öğrenci vizesi; 4 ila 17 yaş aralığındaki çocuklar için geçerli olan vize türüdür.

Tier 4 uzun dönem bağımlı vizesi; İngiltere’ye öğrenci olarak giden kişilerin eşleri, yakınlarının başvurduğu vize türüdür. Siz de kendi alanınızı belirlemek ve vizenizi kolay ve hızlı şekilde çıkarabilmek için mutlaka bir danışmandan faydalanmalısınız. 

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