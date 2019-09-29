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İnşaat işçilerinin halay molası 

Ege'nin yakıcısı sıcağı altında inşaatta çalışan işçilerin kısa süreli molasında halaya durması izleyenlerin yüzlerce yorumuyla alkışlandı.

İnşaat işçilerinin halay molası 

Ege'nin yakıcısı sıcağı altında inşaatta çalışan işçilerin kısa süreli molasında halaya durması izleyenlerin yüzlerce yorumuyla alkışlandı.

29 Eylül 2019 Pazar 20:40
İnşaat işçilerinin halay molası 

İnşaat işçilerinin halay molası 

Ege'nin yakıcısı sıcağı altında inşaatta çalışan işçilerin kısa süreli molasında halaya durması izleyenlerin yüzlerce yorumuyla alkışlandı.

Kimi eline telefonu alır sosyal medyaya girer, kimi yakınlarını sevdiklerini arar, kimi cep telefonunda oyun uygulamalarını tercih eder, onlar ise sevdikleri müzik eşliğinde çalıştıkları inşaatın en üst katında halaya durdu.


Denizli’de yapımı devam eden bir inşaatın tepesinde işçilerin bir anda ellerindeki işi bırakıp halaya durmaları gülümseten görüntülere neden oldu. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüde inşaatın en üstünde 5 işçi halay çekerken, diğer işçilerin çalışmalarına devam ettiği yer aldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesi, Çamlaraltı Mahallesi’nde yapımı devam eden 4 katlı bir inşaatın en üst katında gülümseten bir olay yaşandı. İnşaatın 4. kat seviyesinin yapımı sırasında işçiler telefonlarından açtıkları müzik ile bir anda halay çekmeye başladı.

Eline mendil alan işçilerden biri halay başı olurken, diğer 4 işçi de kendisini çevreden izleyen vatandaşların ve çalışma arkadaşlarının şaşkın bakışlarına aldırmadan halaya durdu.

BİR VATANDAŞ O HALAYI KAYDETTİ

Kafalarında baretlerde halay çeken işçileri görenlerse kahkahalara boğuldu. Yerden onlarca metre yükseklikte işçilerin halay çektiğini gören bir vatandaş yaşadığı şaşkınlığın ardından cep telefonuna sarılarak o komik anları kaydetti.
Çekilen görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından altına yapılan yorumlarsa en az görüntü kadar görenleri güldürdü. Video, sosyal medya kullanıcıları tarafından en fazla izlenen ve paylaşılan videolar arasından yer aldı.

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