İnternetten yemek siparişi veren gence akıllara zarar mesaj



Denizli'de 25 yaşındaki üniversite öğrencisi B.M., internetten yemek siparişi verdi. Siparişi teslim aldıktan 3 saat sonra telefonuna gelen 'Selam, sen gey misin?' mesajıyla büyük bir şok yaşayan B.M., kuryeden ve işletmeden şikayetçi oldu.



Akılalmaz olay Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşandı. Şehirde üniversite öğrencisi olan 25 yaşındaki B.M., internet üzerinden yemek siparişi verdi. Adresi bulamayan kuryeye evin adresini atan B.M., aradan geçen 3 saatin ardından hayatının şokunu yaşadı.

İddiaya göre B.M.'nin Whatsapp'ına, siparişi getiren kuryeden 'Selam, sen gey misin?' şeklinde bir mesaj geldi.

Olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran B.M., “Siparişimden 3 saat sonra alakasız bir zamanda, ‘Selam, sen gey misin?’ şeklinde bir mesaj atarak cinsel tacizde bulundu. Bu kabul edilebilecek, hafife alınacak, geçiştirilecek bir durum değil. Mesajın ardından sipariş verdiğim işletmeyi arayarak olayı anlattım ve kendilerini mahkemeye vereceğimi söyledim. Şikayetçi olacağımı belirttiğimde ise kurye mesaj atarak özür diledi” dedi.

Kurye, gencin şikayetçi olmaması için gönderdiği mesajlarda ise, "Bugün ne oldu anlamadım, kusura bakmayın. Annemle birlikte çalışıyorum yani özür dilerim kardeşim, ben sipariş götürdüğüm kişiye asla sulanmam. Allah yukarıda şahittir, kardeşim kusura bakma özür dilerim. Hatamızı telafi ederiz kardeşim, kusura bakma. Biz daha yeniyiz, ne olur bizi şikayet etmeyin kardeşim” ifadelerine yer verdi.

Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan genç, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı karakola giderek mesajları gönderen kuryeden ve işletmeden şikayetçi oldu.

