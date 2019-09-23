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İntihar etmek isteyen annesini 5 yaşındaki çocuk kurtardı

Canına kıymak için çok sayıda hap içen kadını, 5 yaşındaki oğlu kurtardı. Yerde baygın yatan annesi için komşularının kapısını çalan çocuk, annesinin hastaneye götürülmesini polisin kucağında izledi.

İntihar etmek isteyen annesini 5 yaşındaki çocuk kurtardı

Canına kıymak için çok sayıda hap içen kadını, 5 yaşındaki oğlu kurtardı. Yerde baygın yatan annesi için komşularının kapısını çalan çocuk, annesinin hastaneye götürülmesini polisin kucağında izledi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 09:00
İntihar etmek isteyen annesini 5 yaşındaki çocuk kurtardı


İntihar etmek isteyen annesini 5 yaşındaki çocuk kurtardı


5 yaşındaki oğlu ile birlikte İstanbul Şişli'deki Paşa Mahallesi Civelek Sokak'taki evinde yaşayan kadın intihar girişiminde bulundu. Evde oğlunun odasında bulunduğu sırada hap içerek hayatına son vermek isteyen kadını 5 yaşındaki oğlu baygın buldu. 

İstanbul Şişli'de, annesini baygın halde gören çocuk, karşı komşularının kapısını çalarak yardım istedi. Küçük çocuk hastaneye kaldırılan annesinin ambulansa konuluşunu polisin kucağında izledi.

KARŞI KOMŞUDAN YARDIM İSTEDİ

Edinilen bilgiye göre annesini baygın halde yerde gören küçük çocuk, çığlık atarak evden çıktı. Karşı komşusunun kapısına vuran küçük çocuk, annesinin durumunu komşulara söyleyerek yardım istedi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgilere göre evin içerisine giren ve kadını baygın halde yerde yatar vaziyette gören bina sakinleri hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı. Küçük çocuk annesinin ambulansa konuluşunu  polisin kucağında izlerken, çevredeki vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

ANNENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Daha sonra polis ekipleri daha sonra çocuğu komşuya emanet etti. İlaç içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen kadının Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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ŞişliİntiharPaşa MahallesiCivelek Sokak
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