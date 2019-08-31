Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
96718
ALTIN
285.460
DOLAR
5.8155
STERLİN
7.0883
EURO
6.4044

İrem Derici konserinde hava fişek faciasından dönüldü 

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konserinde, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişekler, içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabet etti.

İrem Derici konserinde hava fişek faciasından dönüldü 

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konserinde, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişekler, içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabet etti.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 07:44
İrem Derici konserinde hava fişek faciasından dönüldü 

İrem Derici konserinde hava fişek faciasından dönüldü 

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabet etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü..

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Alaplı Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı İrem Derici konser verdi. Sahil bandında gerçekleştirilen konserde İrem Derici, `Yansın Geceler´ şarkısıyla sahneye çıktı. Birbirinden güzel şarkıları seslendiren sanatçıya, konser alanını dolduran binlerce kişi eşlik etti.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, eşi Aysel Tekin ile birlikte İrem Derici´ye çeşitli hediyeler verdi. Konserde İrem Derici, seslendirdiği 10'uncu Yıl Marşı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

HAVAİ FİŞEK MİNİBÜSE İSABET ETTİ

Konser sonunda belediye tarafından atılan havai fişeklerden biri, park halindeki bir minibüse isabet etti. Havai fişek firmasına ait olduğu öğrenilen minibüs, kısa sürede alevler içinde kaldı. Konser alanında bulunan Alaplı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. İçinde havai fişek olduğu iddia edilen minibüsün kısa sürede söndürülmesi olası faciayı önledi. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Anahtar Kelimeler:
İrem Derici KonseriHavai FişekZonguldakAlaplıAlaplı Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik hırsızlığı için eylem yaptılar
Elektrik hırsızlığı için eylem yaptılar
Bodrum sosyetesi mahkemelik oldu..
Bodrum sosyetesi mahkemelik oldu..
Temizlik takıntısı mahkemelik oldu
Temizlik takıntısı mahkemelik oldu
Meteoroloji yağmur uyarısı yaptı, 5 günlük hava tahmini
Meteoroloji yağmur uyarısı yaptı, 5 günlük hava tahmini
Meteoroloji'den 3 bölge için kuvvetli yağmur uyarısı
Meteoroloji'den 3 bölge için kuvvetli yağmur uyarısı
Şemsiyesiz dışarı çıkmayın, üreticiler dikkat! Daha kuvvetlisi geliyor
Şemsiyesiz dışarı çıkmayın, üreticiler dikkat! Daha kuvvetlisi geliyor
TEM'de otobüs kamyona arkadan çarptı, 37 yaralı var
TEM'de otobüs kamyona arkadan çarptı, 37 yaralı var
Nişan dönüşü kaza, 8 kişi ölümden döndü
Nişan dönüşü kaza, 8 kişi ölümden döndü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort