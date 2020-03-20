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İstanbul'da elektrik kesintisi | BEDAŞ tüm kesintileri iptal etti

İstanbul'da bugünden itibaren yapılması planlanan planlı elektrik kesintileri koronavirüsle mücadele çerçevesinde ileri bir tarihe ertelendi.

20 Mart 2020 Cuma 11:37
İstanbul'da elektrik kesintisi | BEDAŞ tüm kesintileri iptal etti


İstanbul'da elektrik kesintisi | BEDAŞ tüm kesintileri iptal etti


BEDAŞ, bugünden itibaren çok sayıda ilçede uygulanacak olan elektrik kesintisini ertelediğini duyurdu. BEDAŞ'tan konuşla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:


Yeni tip Koronavirüs’ün yayılımının engellemesi amacı ile değerli vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan uzak durarak evde kaldığı, uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı bu dönemde biz de BEDAŞ olarak planlı bakım ve yatırım çalışmalarımızı erteledik. Acil durumlar ve enerji bekleyen yeni aboneler ile ilgili kesintiler dışında 21 Mart Cumartesi gününden itibaren İstanbul Avrupa Yakası’ndaki tüm planlı bakım ve yatırım çalışmaları ertelenmiştir.

Bildiğiniz üzere abonelerimizin daha kaliteli ve kesintisiz enerji alabilmeleri için elektrik dağıtım şirketleri olarak ihtiyaç duyulan noktalara bakım ve yatırım çalışmaları yapmaktayız. Planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gündeme gelen kesintilerin ileride daha büyük çaplı kesintilerin önüne geçmek,mesken, konut ve sanayi abonelerimizin talep ettiği enerjiyi karşılamak için yapılması zorunlu olduğunu bir kez daha hatırlatır, hiçbir dağıtım şirketinin tüketicisini enerjisiz bırakmak istemeyeceğinin altını çizmek isteriz.

Anahtar Kelimeler:
Elektrik KesintisiBEDAŞKoronavirüs
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