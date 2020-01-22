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İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor.    

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un verilerine göre, İstanbul’da yarın öğle saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.

22 Ocak 2020 Çarşamba 22:28
İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor.    

 

İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor.    

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un verilerine göre, İstanbul’da yarın öğle saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor. Yağışın özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması, şehir merkezinde hafif kar yağışı tahmin ediliyor. 


Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinin yarın (23.01.2020 Perşembe) Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin edilirken, İstanbul’da yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (40-60km/s) beraberinde sıcaklıkların da kar değerlerine gerilemesi bekleniyor.

Özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında görülmesi beklenen yağışların şehir merkezinde karla karışık yağmur ve aralıklarla hafif kar, yüksek kesimlerde (Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos, Kurtköy vb.) kar şeklinde yağacağı tahmin ediliyor. 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, bir gün süre ile etkili olması beklenen fırtına ve yağması muhtemel kar yağışına karşı ana cadde ve meydanlarda hazır bekletiliyor. Çalışmalar AKOM’dan koordine ediliyor.


Öte yandan, yağışın ardından açacak gökyüzü nedeniyle havanın ayaz yapması, bu nedenle köprü ve viyadükler başta olmak üzere yollarda kırağı (gizli buzlanma) ve don olayları yaşanması bekleniyor. 

Sürücülerin kar lastiği kullanması, yollardaki buzlanma uyarılarına özellikle dikkat etmesi isteniyor. Uzmanlar, vatandaşların ev ve işyerlerinde soba ve baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olması uyarısında da bulunuyor.

Son Güncelleme: 22.01.2020 22:38
Anahtar Kelimeler:
İBBKarİstanbul
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