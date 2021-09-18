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İstanbul'da yayalar ve bisikletlilere özel durak

İstanbul’un ilk Mobil Yaya Durağı, Avrupa Hareketlilik Haftası’nda hiz mete girdi. Yayalara ve bisikletlilere yeşillikler içinde dinlenme imkanı sunan özel tasarımlı durak, şehrin birçok noktasında İstanbullularla buluşmaya hazırlanıyor.

18 Eylül 2021 Cumartesi 09:13
İstanbul'da yayalar ve bisikletlilere özel durak

İstanbul'da yayalar ve bisikletlilere özel durak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilk yaya durağını (parklet), İstanbulluların hizmetine sundu. Kent içinde yayalar ile bisikletliler için kamusal alan ve dinlenme işlevi gören Mobil Yaya Durağı, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın ilk günü olan 16 Eylül’de Üsküdar ilçesi Hakimiyeti Milliye Caddesinde hizmete açıldı.

Proje, sürdürülebilir şehirler konusunda çalışan uluslararası bir araştırma enstitüsü olan WRI Türkiye ile hastalık ve yaralanmaları önlemeye yönelik çalışmalar yapan Sağlıklı Şehirler Ortaklığı ile hayata geçirildi. Durak ilk günden İstanbulluların ilgisini çekti. Bazıları gölgelik olarak kullandı. Kimileri oturup dinlendi. Şimdiden gençlerin buluşma mekanı oldu. 

18 Eylül Cumartesi gününden itibaren İstanbul’u gezmeye başlayacak olan Mobil Yaya Durağı, 18-19 Eylül’de Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi’nde, 20-21 Eylül’de Şişli Halaskargazi Caddesi’nde, 22 Eylül Çarşamba günü ise Şişli ilçesi Abdi İpekçi Caddesi’nde olacak.

AMAÇ YÜRÜNEBİLİR BİR İSTANBUL

Son 2,5 yılda trafiği azaltılmış, daha çevreci ve yürünebilir bir kent için çalışmalar yaptıklarını belirten İBB Ulaşım daire Başkanı Utku Cihan, “Uzun vadede sürdürülebilir ulaşım politikaları açısından toplumda farkındalık yaratacak ve yerinde uygulaması olan projelerle ulaşım alışkanlıklarını değiştirip pekiştirmek çok önemli” dedi.

‘Yürünebilir İstanbul’ vizyonu doğrultusunda, bisikletli ulaşım ve yaya ulaşımının özellikle kısa mesafe yolculuklarda tercih edilen ulaşım türü haline gelmesini çok önemsediklerini vurgulayan Cihan, “Yürümeyi ve bisiklete binmeyi teşvik eden projelerimiz ve Mobil Yaya Durağı uygulamasının yaratacağı farkındalıkla uzun vadede İstanbulluların daha çok yürüyeceğine ve daha çok bisiklete bineceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
İBBDurak
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