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İstanbul'da yeşil alanlar dezenfekte ediliyor

İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı da Koronavirüs salgınına karşı yoğun bir şekilde çalışıyor.

30 Mart 2020 Pazartesi 10:06
İstanbul'da yeşil alanlar dezenfekte ediliyor

İstanbul'da yeşil alanlar dezenfekte ediliyor


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Türkiye'de ve dünyada salgın haline gelen Koronavirüs pandemisine karşı çalışmalarını sürdürüyor.

DEZENFEKTE EDİLEN UNSURLAR


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı bünyesindeki Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İstanbul'daki kent mobilyalarını, oyun ve fitness aletlerini dezenfekte ediyor.


Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 20 Mart'tan bugüne kadar toplamda iki bin 652 adet kent mobilyasında temizlik çalışması yaptı. Anadolu Yakası'ndaki iki yüz iki oyun ve fitness aleti de kurum tarafından dezenfekte ediliyor.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda da dezenfektasyon çalışmaları gerçekleştiriyor. Avrupa Yakası’nda, 20 Mart'tan bugüne değin olan bir haftalık sürede, toplam dört bin 700 adet kent mobilyasında dezenfektasyon çalışması gerçekleştirdi. Kurum, dört yüz 84 oyun ve fitness aletini de dezenfekte etti.


KURUM BİNALARININ DEZENFEKTASYONU


İBB ,çevre temizliği dışında kurum içinde de dezenfektasyon işlemleri yapıyor. Bir haftalık süreçte, kentin iki yakasındaki Park ve Bahçeler Müdürlükleri'nin Şeflikleri'nde toplam 35 bin 906 metrekare dezenfektasyon çalışması gerçekleştirdi.

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