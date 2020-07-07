İstanbul dikkat | Sıcakların yerini yağmurlu hava alıyor





Marmara bölgesini etkileyen sıcak havalar yerini yarın yağışlı sistemin etkisine terk ediyor. AKOM yaptığı açıklamada bunaltıcı sıcakların yarın (Çarşamba) yerini rüzgarlı ve yağışlı havaya bırakacağı beklentisini paylaştı.

YAĞIŞLAR DOĞU İLÇELERİNDE ETKİSİNİ GÖSTERECEK

tarafından yapılan açıklamaya göre, Orta Akdeniz üzerinden gelen sıcak hava dalgasının bu akşam Marmara bölgesini terk etmesinin ardından İstanbul, kuzeyli hava akımlarının etkisine girecek. Bununla birlikte fırtına şeklinde (30-60km/s) esmesi beklenen rüzgâr ve yerel görülecek yağışlarla birlikte, hava sıcaklıklarının da mevsim normallerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Bu akşam yerel olarak görülmesi beklenen yağışların, Çarşamba (yarın) sabah saatlerinden itibaren, özellikle Anadolu yakasının doğu ilçelerinde (Şile, Tuzla,Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe, Kartal) kısa süreli kuvvetli şekilde etkili olacağı ve yarın öğle saatlerinden sonra (14:00) bölgeyi terk edeceği bekleniyor.

AKOM, ani ve yerel olarak görülen yaz yağmurları nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaş bilgilendirildi.