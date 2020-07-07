Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

İstanbul dikkat | Sıcakların yerini yağmurlu hava alıyor

Son bir haftadır İstanbul ve çevresinde etkili olan sıcak hava yarın yerini serin ve yağmurlu havaya terk ediyor.

07 Temmuz 2020 Salı 17:16
İstanbul dikkat | Sıcakların yerini yağmurlu hava alıyor

İstanbul dikkat | Sıcakların yerini yağmurlu hava alıyor



Marmara bölgesini etkileyen sıcak havalar yerini yarın yağışlı sistemin etkisine terk ediyor. AKOM yaptığı açıklamada bunaltıcı sıcakların yarın (Çarşamba) yerini rüzgarlı ve yağışlı havaya bırakacağı beklentisini paylaştı.

İBB AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, Orta Akdeniz üzerinden gelen sıcak hava dalgasının bu akşam Marmara bölgesini terk etmesinin ardından İstanbul, kuzeyli hava akımlarının etkisine girecek. Bununla birlikte fırtına şeklinde (30-60km/s) esmesi beklenen rüzgâr ve yerel görülecek yağışlarla birlikte, hava sıcaklıklarının da mevsim normallerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR DOĞU İLÇELERİNDE ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Bu akşam yerel olarak görülmesi beklenen yağışların, Çarşamba (yarın) sabah saatlerinden itibaren, özellikle Anadolu yakasının doğu ilçelerinde (Şile, Tuzla,Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe, Kartal) kısa süreli kuvvetli şekilde etkili olacağı ve yarın öğle saatlerinden sonra (14:00) bölgeyi terk edeceği bekleniyor.

AKOM, ani ve yerel olarak görülen yaz yağmurları nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaş bilgilendirildi.

Bugün hava nasıl olacak | Meteoroloöji'den sıcak ve nem uyarısı
Bugün hava nasıl olacak | Meteoroloöji'den sıcak ve nem uyarısı
Bugün hava nasıl olacak | Yaz sıcakları yakacak
Bugün hava nasıl olacak | Yaz sıcakları yakacak
Meteoroloji Türkiye geneli için yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji Türkiye geneli için yağmur uyarısında bulundu
Bugün hava nasıl olacak | Karantida sağanak yağmur uyarısı
Bugün hava nasıl olacak | Karantida sağanak yağmur uyarısı
Bugün hava nasıl olacak? Sağanak yağmur uyarısı geldi
Bugün hava nasıl olacak? Sağanak yağmur uyarısı geldi
Meteoroloji ve AKOM uyardı | Bayramda hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji ve AKOM uyardı | Bayramda hava durumu nasıl olacak?
AKOM ve meteorolojiden güzel haber | Havalar serinliyor
AKOM ve meteorolojiden güzel haber | Havalar serinliyor
Meteoroloji uyardı, yağmurlu ve serin hava etkili olacak
Meteoroloji uyardı, yağmurlu ve serin hava etkili olacak
Anahtar Kelimeler:
MeteoİBBAKOM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaz tatilinde de sosyal mesafe korunmalı
Yaz tatilinde de sosyal mesafe korunmalı
Otomobil ağacın üstünde asılı kaldı
Otomobil ağacın üstünde asılı kaldı
Şile'nin su sorunu aciliyetle çözülüyor 
Şile'nin su sorunu aciliyetle çözülüyor 
Jowae doğal maskeleri ile tatil bakımınız tamamlanıyor
Jowae doğal maskeleri ile tatil bakımınız tamamlanıyor
ULUDEF | Dünya Değişim Günü'nde dünyayı değiştirelim
ULUDEF | Dünya Değişim Günü'nde dünyayı değiştirelim
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
İzmir'in meşhur söğüşü tadına bakanlarda bağımlılım yapıyor
İzmir'in meşhur söğüşü tadına bakanlarda bağımlılım yapıyor
Covid-19'un bozduğu moralleri düzeltme festivali
Covid-19'un bozduğu moralleri düzeltme festivali
Sağlık için en güçlü antioksidan nar suyu!
Sağlık için en güçlü antioksidan nar suyu!
Tamer Levent |Koçluk da aktörlük gibi bir sanattır
Tamer Levent |Koçluk da aktörlük gibi bir sanattır

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim