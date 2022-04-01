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İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde, akşam saatlerinden itibaren Lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor. Vatandaşlar, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı uyarıldı.

01 Nisan 2022 Cuma 13:14
İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde, akşam saatlerinden itibaren Lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor. Vatandaşlar, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı uyarıldı.

AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta başından beri etkili olan Lodos (güney-batı) yönlü rüzgârın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazar akşam saatlerine kadar fırtına 40-60 km/saatlik fırtınanın, kısa süreli hamleler ile 50-80 km/saatlik kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor. 

İBB, şiddetli rüzgâr nedeni ile yaşanabilecek olumsuz hava şartlarında ekiplerini hazırda tutarken, hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

İstanbulluların da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması istendi.

Anahtar Kelimeler:
AKOMİBBFırtınaLodos
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