İstanbul obezite ile mücadele için harekete geçiyor

İBB, Danimarka Konsolosluğu ve Novo Nordisk Türkiye ile birlikte “Obeziteyi Değiştiren Şehir İstanbul” projesini hayata geçiriyor. Projenin iyi niyet mektubu, 4 Mart Dünya Obezite Günü’nde imzalanacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Danimarka Konsolosluğu ve Novo Nordisk Türkiye ile birlikte şehirlerin sağlıklı gelişimi için İstanbul’da düzenlenecek “Diyabeti Değiştiren Şehirler Programı”na katılıyor. İstanbul, programa diyabetin en önemli nedeni olan obeziteyle mücadeleyi hedefleyen “Obeziteyi Değiştiren Şehir İstanbul” projesiyle yer alacak.



Bu yıl ilk kez tüm dünyada ortak kutlanacak 4 Mart Dünya Obezite Günü’nde imzalanacak projenin niyet mektubu, Danimarka Başkonsolosu Anette Snedgaard Galskjøt, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ve programın kurucusu Novo Nordisk’in Türkiye Genel Müdürü Burak Cem tarafından imzalanacak.



İmza töreninden sonra 4 Mart Dünya Obezite Günü nedeniyle “Obeziteyi Değiştiren Şehir İstanbul ve Dünya Obezite Günü” konulu bir panel gerçekleştirilecek.



Panele, Novo Nordisk Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Global Başkan Yardımcısı Niels Lund, İBB Spor A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk ve Diyabetli Çocuklar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun konuşmacı olarak katılacak.



Tarih: 4 Mart 2020, Çarşamba

Yer: Malta Köşkü

Saat: 9:30 – 11:30

PROGRAM

09:30 – 10:00Kayıt ve karşılama

10:00 – 10.15Açılış konuşmaları

Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem

Danimarka Başkonsolosu Anette Snedgaard Galskjøt

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan

10:15 – 10:30İmza töreni

10:30– 11:10:30 – 11:15Obeziteyi Değiştiren Şehir İstanbul ve 4 Mart Dünya Obezite Günü Paneli

11:15 – 11:30Soru & Cevap



