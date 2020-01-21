İstanbul'un yeni restoranı Octo

Şehrin yenilikçi detaylarını ve tarihi dokusunu aynı bünyede barındıran bölgesi Karaköy, yeni restoranı Octo’ya kavuşuyor. Manzarasında şehrin tüm ikonik ve tarihi yapılarına sahip Octo’nun işletme operasyonunun başında yeme-içme sektörünün duayen ismi Emre Ergani bulunuyor. Deniz ürünlerinin ağırlıkta olduğu mekânın mutfağının başında ise Portekizli şef Jorge Lavos Costa yer alıyor.

Galata kulesi, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Haliç, Kız Kulesi ve Boğaz Köprüsü’nün tek bir pencereden görüldüğü, Adalar’a kadar uzanan benzersiz manzarasıyla Octo, Karaköy’ün yeni gözdesi JW Marriott Istanbul Bosphorus’un en üst katında yer alıyor. Octo, unutulmaz bir yemek deneyimi ve özgün tasarımı ile öğle ve akşam yemekleri için, elle toplanmış, taze ve doğal malzemelerden oluşan benzersiz bir menü sunuyor. Octo, herkesin kolaylıkla erişebileceği bir şekilde yüksek kaliteli deniz ürünlerini sunan bir yemek deneyimini İstanbul’a getirmeyi hedefliyor.

“Deniztarağı Sahili” anlamına gelen “Praia da Viera” isimli bir sahil kasabasından gelen Portekizli şef Jorge Lavos Costa’nın doğduğu şehrin adı bile deniz ile ilgili. Portekizli şef yarattığı menüde yerel deniz ürünleri mirasını bölgenin meze kültürüyle birleştiriyor. Mekânın çağdaş tasarımı ve Osmanlı kültüründen etkilenen dokunuşları, yaşanacak deneyim ile ilgili çok şey söylüyor. Mekânda deniz ürünlerinin yanı sıra günlük olarak üretilen mezeler de yer alıyor.

İstiridyeden kral yengece kadar bütün kabuklu deniz mahsullerinin bulunduğu büfesi mekanın simgesi olmaya aday. Misafirlere Doğu ve Batı’nın sentezinden oluşan listesi ile DJ performansı eşlik ediyor.

Yemek menüsünün dışında sunduğu atıştırmalıklarla ve artisanal kokteylleri ile Octo’nun barı da hem yemek öncesi hem de yemek sonrası için keyifli bir deneyim sunuyor